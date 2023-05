(Montréal) Quatre mois seulement après son retour à l’entraînement, Louis Krieber-Gagnon a pris part aux Championnats du monde de Doha, au Qatar, où il a conclu avec une fiche d’une victoire et une défaite chez les moins de 90 kg.

Il s’agissait d’une première participation aux mondiaux pour le Québécois depuis 2018.

Ce dernier est d’abord sorti victorieux de son duel l’opposant au Libanais Caramnob Sagaipov au premier tour. Après plus de six minutes de combat, le Canadien est parvenu à projeter Sagaipov au sol pour inscrire un waza-ari.

« J’étais content de l’emporter, ç’a été un beau combat stratégique. À la fin, on était tous les deux fatigués et je l’ai forcé à prendre un deuxième shido. Il a pris plus de risques et j’ai profité d’une ouverture pour marquer », a commenté Louis-Krieber Gagnon.

« Sagaipov est un athlète qui s’est démarqué sur la scène internationale dernièrement. Louis a fait un très bon combat et a été en mesure de garder son calme du début à la fin », a ajouté l’entraîneur de l’équipe nationale Antoine Valois-Fortier.

Krieber-Gagnon avait ensuite rendez-vous avec Mansur Lorsanov et une fois de plus, la prolongation a été nécessaire pour déterminer un vainqueur. L’attaque du Canadien tentée au début du temps supplémentaire a toutefois été contrée par Lorsanov, qui a alors réussi à riposter pour se sauver avec la victoire.

Le Géorgien Luka Maisuradze a été couronné champion du monde des moins de 90 kg en l’emportant en finale face à son compatriote Lasha Bekauri. Les médailles de bronze ont été remises au Suédois Marcus Nyman et au Japonais Sanshiro Murao.

Retour après une blessure

Blessé à une épaule lors des Championnats panaméricains l’an passé, Louis Krieber-Gagnon a subi une opération en juillet et a été tenu à l’écart du judo par la suite. Il a repris l’entraînement en janvier et la compétition en mars, motivé à poursuivre sa progression sur la scène internationale.

« Louis progresse bien et se trouve dans la bonne direction. On est tout près d’un déclic important », a indiqué Valois-Fortier.

Le principal concerné est du même avis et cette expérience aux mondiaux lui a prouvé qu’il avait ce qu’il fallait pour faire partie de l’élite.

« Je suis déçu d’avoir perdu au deuxième combat, mais je vois qu’il ne m’en manque pas beaucoup. Je ne me suis pas fait dominer lors de ma défaite et mon adversaire avait déjà gagné un Grand Chelem en 2021. C’est motivant et ça montre que j’ai ma place, que je suis de niveau. J’ai encore du travail à faire, mais je pourrai faire des podiums à de grandes compétitions », a partagé Krieber-Gagnon.

Kyle Reyes et Shady ElNahas seront les derniers Canadiens en action à ces Championnats du monde. Ils combattront tous les deux chez les moins de 100 kg vendredi.