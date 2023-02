L’ex-haltérophile Christine Girard a été nommée la chef de mission du Canada en vue des Jeux panaméricains de Santiago, au Chili, qui auront lieu du 20 octobre au 5 novembre 2023.

La Presse Canadienne

Le Comité olympique canadien en a fait l’annonce jeudi, à l’Institut national du sport du Québec.

Girard, native d’Elliot Lake, en Ontario, mais qui a grandi à Rouyn-Noranda, a représenté le Canada lors de plusieurs compétitions internationales, dont aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008, et de Londres, en 2012.

« Je suis tellement reconnaissante et emballée d’avoir été nommée chef de mission d’Équipe Canada pour les Jeux de Santiago en 2023, a déclaré Girard par voie de communiqué. Quand je reviens sur ma propre carrière, je me souviens encore avec émotion des chefs de mission qui m’ont soutenue. Un de mes objectifs comme chef de mission est de donner la même chose aux suivants. »

C’est à Londres qu’elle est devenue la première médaillée canadienne en haltérophilie après avoir décroché le bronze chez les 63 kg. Or, cette médaille s’est transformée en disque d’or quand, trois ans plus tard, une nouvelle ronde de tests antidopage a épinglé les deux athlètes qui l’avaient devancée.

L’année suivante, en 2016, elle a appris que sa quatrième place des Jeux de Pékin s’était plutôt transformée en médaille de bronze, à la suite de l’exclusion d’une autre haltérophile.

Ce qu’elle a vécu a amené Girard à devenir une ambassadrice et une porte-parole engagée pour le sport sécuritaire, juste et éthique. Elle est d’ailleurs l’ambassadrice de l’éducation pour le compte de l’International Testing Agency et membre de la commission antidopage de la Fédération internationale d’haltérophilie.

« Les réalisations historiques de Christine dans le sport, de même que son leadership, son intégrité et sa défense du sport propre, font d’elle la personne parfaite pour ce poste. Les athlètes d’Équipe Canada qui iront à ces Jeux panaméricains seront entre très bonnes mains avec Christine comme chef de mission », a déclaré Tricia Smith, présidente du Comité olympique canadien.

Girard, qui est âgée de 38 ans, a aussi remporté une médaille d’or (2011) et une médaille d’argent (2007) aux Jeux panaméricains.