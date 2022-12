Sortie de zone, saison 4

Épisode 28 : Le Canadien perd des plumes

Même s’il vient d’amasser trois points sur une possibilité de quatre depuis le début du voyage, le Canadien continue à perdre des plumes et ne retrouve plus son niveau de jeu des deux premiers mois de la saison. L’impact des blessures commence à se faire sentir, notamment celle à Sean Monahan, absent depuis maintenant plus de deux semaines.