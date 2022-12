Sportivement parlant, le spectacle a été au rendez-vous dans cette Coupe du monde 2022, au Qatar. Revoyons donc les moments marquants du mois de folie que nous venons de vivre avec le soccer international !

10. Le but de Richarlison

Il y a eu 172 buts à cette Coupe du monde, un record. Mais aucune action individuelle n’a été plus spectaculaire que celle de Richarlison, lors du tout premier match du Brésil au Qatar.

C’était contre la Serbie, une équipe coriace. Le Brésil venait de prendre les devants à la 62e minute. C’était un match serré… jusqu’à ce que le jeune Richarlison, une des vedettes émergentes de cette Coupe du monde, décide de prendre les choses en main. Vinicius Junior lui envoie une superbe passe, de l’extérieur du pied droit, à l’orée de la surface. Richy la contrôle, l’envoie dans les airs, se positionne et prend un tir en bicyclette. Puissance. Précision. Brillance. 2-0.

9. Le penalty raté de Kane contre la France

PHOTO DYLAN MARTINEZ, REUTERS L’Anglais Harry Kane

Dans une revue de 10 moments marquants, impossible de ne pas inclure le raté de Harry Kane, sur penalty, contre la France, en quarts de finale. Parce que si le talisman anglais avait fait mouche, à la 84e minute et en retard 2-1, l’allure du tournoi aurait pu être bien différente. L’Angleterre avait dominé cette rencontre. Et méritait de faire 2-2. Est-ce que Kane aurait dû céder sa place pour ce tir, lui qui avait déjà réussi un premier penalty contre son coéquipier de Tottenham Hugo Lloris dans ce match ? Probablement, oui.

8. Le but de Messi contre le Mexique

Ce but n’est peut-être pas le plus beau du tournoi, ni même le plus important pour Lionel Messi. Mais ce moment a été le précurseur de la suite des choses pour l’Argentine. Parce que contre le Mexique, l’Albiceleste s’est retrouvée. Elle venait de perdre contre l’Arabie saoudite. Et nageait dans une noirceur inconfortable. Puis, le grand Messi s’est levé. Juste à voir l’émotion sur son visage, et la réaction de ses coéquipiers et partisans, on a senti le vent changer pour cette équipe.

7. La Corée du Sud bat le Portugal et se qualifie

PHOTO JIN-MAN LEE, ASSOCIATED PRESS Le Sud-Coréen Heung-Min Son

L’Asie a offert de grands moments dans cette Coupe du monde. Celui-ci est un des plus beaux. Un simple but, une simple action qui change la trajectoire soccer d’une nation. À la 91e minute, dans son troisième match de groupe, la Corée du Sud est à égalité 1-1 avec le Portugal. Elle a besoin d’un but pour prendre la deuxième position et passer en huitièmes. Les Portugais se défendent bien. Mais Heung-Min Son a encore envie de jouer. Il s’amène avec le ballon sur une très longue distance, poursuivi par plusieurs adversaires. Il trouve une minuscule brèche entre les jambes de l’un de ceux-ci, envoie une passe parfaite à Hwang Hee-chan dans la surface, qui marque. Extase et frénésie, la Corée du Sud se qualifie.

6. Les deux remontées éclair du Japon

On dit que l’éclair ne peut frapper deux fois. Mais peut-il le faire quatre fois ? Parce que c’est ce que le Japon a fait contre l’Allemagne et l’Espagne : deux remontées irrésistibles de 0-1 à 2-1, sur des actions aussi vives qu’impromptues, après une domination adverse. Les Japonais ont fait le coup aux Allemands, en premier lieu, à la 75e et 83e. Puis aux Espagnols, à la 48e et 51e. Les deux fois, Ritsu Doan a marqué le premier but, comme pour permettre aux Samouraïs bleus de prendre leur élan.

5. Les Saoudiens l’emportent contre l’Argentine

Le 22 novembre 2022, le jour où la Coupe du monde s’est réveillée. Et où la population nord-américaine a ouvert ses yeux matinaux en pensant mal lire la marque finale du match ayant opposé l’Argentine et l’Arabie saoudite. Une victoire de 2-1 des Saoudiens, contre une des grandes favorites du tournoi… pardon ? Et que dire de ce but de Salem Al-Dawseri, pour donner les devants à son équipe seulement cinq minutes après l’égalisation ? De toute beauté. Cela dit, cette défaite a solidifié les reins de l’équipe argentine, jusqu’à son triomphe en finale.

4. Le but d’Alphonso Davies

PHOTO IBRAHEEM AL OMARI, REUTERS Alphonso Davies

Honnêtement, ce but a déjà été oublié par le reste du monde. Mais au Canada, on l’attendait depuis… toujours. Au moins, il ne s’est pas fait trop attendre dans ce match contre la Croatie : Alphonso Davies a reçu la superbe passe de Tajon Buchanan dans la surface, et a envoyé le ballon de la tête dans le fond du filet. À peine 68 secondes s’étaient écoulées – le but le plus rapide de ce tournoi. C’était le premier de l’unifolié dans l’histoire de la Coupe du monde masculine, à son quatrième match et sa deuxième participation. Et il arrivait dans un contexte crucial, où l’équipe devait absolument obtenir un résultat contre la Croatie, après avoir perdu contre la Belgique en lever de rideau. Mémorable… même si la suite l’a beaucoup moins été.

3. Le coup franc des Pays-Bas contre l’Argentine

Aviez-vous déjà vu pareille ingéniosité pour un coup franc… de la part d’une équipe en retard 2-1 à la 100e minute d’un match quart de finale de Coupe du monde ? Pas nous. La victoire de l’Argentine semblait acquise, à 2-0 jusqu’à la 83e minute. Mais il restait aux Néerlandais deux autres tours dans leur sac. Deux buts de Wout Weghorst, dont cette stratégie de coup franc inusitée. C’était d’ailleurs un des matchs les plus épicés de cette Coupe du monde, avec des mêlées qui vident les bancs, des esprits qui s’échauffent, de beaux buts et du drame. Pour toutes ces raisons, on va s’en souvenir longtemps, de ce quart de finale.

2. Le Maroc, équipe cendrillon

C’était la belle histoire de ce tournoi. Le Maroc qui atteint les demi-finales en battant coup sur coup l’Espagne et le Portugal en matchs éliminatoires. C’était la toute première équipe africaine – et du monde arabe – à se rendre en demies du Mondial. Et elle l’a fait avec un sélectionneur inspiré et inspirant en tête. Avec des stratégies qui se sont adaptées de match en match. Oui, les Marocains ont joué défensivement contre les Espagnols, à 10 derrière le ballon en un bloc étanche. Même chose devant le Portugal. Mais ça en prend, du cran et des nerfs, pour tenir aussi longtemps sans concéder la victoire. Que les autres grandes nations se le tiennent pour dit : le Maroc n’est plus à prendre à la légère.

1. L’Argentine championne

PHOTO HASSAN AMMAR, ASSOCIATED PRESS Lionel Messi embrasse la Coupe avec ses coéquipiers.

Si on sélectionnait des moments individuels de cette finale Argentine-France, ils composeraient facilement la moitié de ce top 10. Allons-y donc avec l’ensemble de l’œuvre. Non mais, quelle finale on a eue, mesdames et messieurs. Jusqu’à la 79e, en retard 2-0, on pensait la France cuite comme sur un barbecue asado argentin. Déjà, on avait eu un but de Lionel Messi sur penalty, puis une œuvre collective sublime pour le 2-0 d’Angel di Maria. Puis Kylian Mbappé s’est levé. Il a marqué deux buts en l’espace de 97 secondes, dont une frappe puissante à la volée, pour égaliser la marque. Juste là, cette finale devenait grandiose. Puis, Messi a marqué à nouveau en deuxième période de prolongation. Bon sang.

Ensuite, Mbappé a complété son tour du chapeau, à deux minutes du terme. Pardon ? Non seulement on a un match de folie en finale de Coupe du monde, mais deux des plus grandes vedettes du soccer mondial y sont les acteurs principaux. On peut difficilement demander mieux ! Après 120 minutes, avec une égalité à 3-3, on ne peut pas demander aux joueurs de courir indéfiniment, alors place à une séance de tirs au but. Messi marque. Mbappé marque. La différence est venue d’un arrêt d’Emiliano Martinez. Et l’Argentine était championne à nouveau, enfin, après 36 ans d’attente. Quelle belle façon de conclure ce tournoi divertissant au plus haut point, sportivement parlant.