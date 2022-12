L’Argentine du destin. L’Argentine de Messi. L’Argentine, championne du monde.

C’était trop facile pour l’Albiceleste. C’était trop beau pour Messi. Ça lui prenait son moment. Et il l’a eu, en prolongation. Et ce n’était même pas assez. Après 120 minutes qui se sont conclues par la marque de 3-3, l’Argentine a dû trancher le débat en tirs de barrage contre la France, dans une des finales les plus épiques de tous les temps.

L’Argentine avait dominé cet affrontement contre la France. Outrageusement, même. Les Bleus, foncés sur le terrain, étaient bien pâles dans le jeu. C’était 2-0 jusqu’à la 80e. À la 81e, c’était 2-2. L’éclair Kylian Mbappé a frappé. Deux fois.

On a cru à un braquage du siècle de la part des Bleus. On a cru qu’ils iraient chercher une deuxième couronne consécutive, en brisant les rêves, les grands rêves argentins.

Mais Messi s’est levé. Non pas une, mais deux fois. Il a marqué sur penalty, à la 22e. Il s’est fait complice, comme cinq autres de ses coéquipiers, sur la magnifique réussite collective d’Ángel Di María, à la 36e. Et c’est lui qui a délivré son peuple, son pays, à la 108e minute.

Mais non. Le peuple n’a pas été délivré. Kylian Mbappé avait d’autres idées : celui d’aller chercher son tour du chapeau en égalisant la marque à 3-3, à la 118e.

Il a donc fallu se rendre aux tirs de barrage. En finale de Coupe du monde. Il n’y a aucun moment plus grand, plus grandiose, plus dur sur les nerfs, dans le monde du sport d’équipe. Le gardien Emiliano Martinez a dansé, souri, fait un arrêt crucial. Et l’Argentine a eu le dessus, 4-2.

L’Argentine est championne du monde, pour la première fois depuis l’époque de Diego Maradona, en 1986. Quelle belle façon de couronner celle de Lionel Messi.