Les journalistes des Sports de La Presse répondent à une question dans le plaisir

Mathias Brunet

Je ne déteste pas les biographies sur les anciens gérants d’équipement du monde du hockey. Par contre, si on me demandait d’opter pour un athlète, je choisirais sans doute Didier Drogba. J’aime ces sportifs dont l’histoire transcende le sport. Drogba a été l’un des plus grands athlètes originaires de l’Afrique. Il s’est couvert de gloire à Chelsea, en Premier League d’Angleterre, mais ses exploits lors du tournoi de qualification de la Côte d’Ivoire, en 2005, et son appel public au calme par la suite ont contribué à apaiser les esprits dans cette horrible guerre civile qui déchirait le pays depuis trois ans. Les coulisses du foot international me fascinent. Nos hockeyeurs sont à des années-lumière de ce que peuvent vivre les grandes vedettes de soccer. Ronaldo ne s’apprêterait-il pas d’ailleurs à signer un contrat de 200 millions d’euros par année ? Un chapitre de l’histoire de Drogba se déroule à Montréal, entre des passages à Dunkerque, au Mans, à Marseille, à Chelsea, à Shanghai, à Galatasaray en Turquie, à Phoenix et évidemment en Afrique. Un grand athlète et un grand homme.

Alexandre Pratt

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Guy Carbonneau avec le Canadien de Montréal en 1991

Guy Carbonneau. Il a été joueur, capitaine et entraîneur du Canadien. Il a connu la rivalité avec les Nordiques. Il a gagné deux fois la Coupe Stanley ici, et une autre fois à Dallas. Et puis, après son congédiement comme entraîneur-chef, l’année rocambolesque du centenaire, il a déclaré : « Un jour, la vérité sortira… » Sur qui ? Sur quoi ? Guy, mon cellulaire est ouvert !

Katherine Harvey-Pinard

PHOTO VASILY FEDOSENKO, ARCHIVES REUTERS Bob Hartley

Bob Hartley. Je voudrais passer des heures à déterrer les plus mémorables de ses savoureuses citations. Je voudrais relater sa Coupe du Président, sa Coupe Calder, sa Coupe Gagarine, sa Coupe Stanley. Mais surtout, surtout, je voudrais raconter dans le moindre détail sa prise de bec avec Patrice Brisebois dans la série Montréal-Québec ! Le fun qu’on aurait. Mention honorable à Alex Kovalev, que j’admirais du haut de mes 12 ans ; ce serait un honneur de replonger dans sa carrière.

Nicholas Richard

PHOTO ERIC SHELTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Deion Sanders

Y a-t-il un athlète aussi fascinant que Deion Sanders ? La réponse est oui, certainement. Il n’en demeure pas moins que ce qu’il a accompli au cours de sa carrière et même pendant son après-carrière a marqué l’imagination. Verbomoteur excentrique, il aurait sans doute une tonne d’anecdotes à raconter. D’autant plus que ce qu’il a réussi sur le terrain est hors de l’ordinaire. Que dis-je ? Sur LES terrains. Sanders a excellé dans deux sports, au plus haut niveau, en même temps. Demi de coin pendant 14 saisons dans la NFL et voltigeur pendant 9 saisons dans la MLB, il est le seul athlète de l’histoire à avoir joué au Super Bowl et en Série mondiale. Après sa carrière phénoménale, il est devenu analyste à la télévision pour des réseaux américains, mais surtout entraîneur-chef de l’équipe de football de Jackson State University. Il a aidé cet établissement à retrouver ses lettres de noblesse et à attirer les meilleurs espoirs au pays. Il est l’un des entraîneurs universitaires les plus en vue. Qui sait s’il ne pourrait pas faire son chemin de nouveau vers la NFL ?

Richard Labbé

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE L’agent de joueurs de la LNH Pat Brisson

Il y aurait sans doute de folles anecdotes et des histoires bien croustillantes s’il était possible de jaser un peu (et beaucoup) avec Pat Brisson. Le Québécois est bien sûr l’un des agents les plus en vue de toute la LNH, mais en plus, il est un personnage central de l’histoire de Wayne Gretzky en Californie, un récit marqué par la transaction la plus spectaculaire de toute l’histoire du hockey, qui a fait passer le joueur vedette des Oilers d’Edmonton aux Kings de Los Angeles à l’été 1988. Maintenant, il faudra convaincre Pat de dire oui…

Jean-François Tremblay

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’ancien lutteur Ric Flair (à droite) et sa fille Charlotte

Certains le savent, j’ai une passion pour le monde de la lutte. Pour ce qui se passe dans le cercle carré, et ce qui se passe dans les coulisses. J’ai d’ailleurs développé une saine obsession pour la série documentaire Dark Side of the Ring qui permet au commun des mortels de plonger au cœur des histoires les plus invraisemblables du milieu le plus invraisemblable. Et parmi ces acteurs les plus invraisemblables, il y a certainement Richard Morgan Fliehr, le Nature Boy Ric Flair en personne. Flair a vécu tous les abus possibles, probablement des milliers de circonstances qui lui auraient coûté son emploi en 2022, il a sans aucun doute un dossier étoffé rempli de trucs limites sur à peu près tous les lutteurs de l’histoire. J’ai cette incroyable impression que le fameux « Plane Ride from Hell » ne ferait même pas le top 10 des portions les plus juteuses de sa biographie. Et pour un biographe, c’est pas mal ça, la définition du bonheur.