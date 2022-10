Toujours un grand bonheur de recevoir vos questions et d’essayer d’y répondre.

La Presse

Les ou le ?

LES Bruins, LES Flyers, LES Sabres, LES Leafs, LE Canadien. Pourquoi tous les clubs sont-ils conjugués au pluriel, sauf celui de Montréal ?

André Blair

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

Différentes écoles de pensée s’affrontent. En anglais, il n’y a pas de confusion : ce sont les « Montreal Canadiens ». En français, c’est plus compliqué. Le club lui-même utilise le pluriel « les Canadiens » dans ses communications officielles. Certains médias font de même — TVA Sports, par exemple. À La Presse, nous avons convenu d’utiliser le singulier, « le Canadien », ce que font également le Journal de Montréal, La Presse Canadienne et RDS, et ce qui semble fidèle au « vrai » nom de la franchise. En effet, au registre des entreprises du Québec, la société s’appelle toujours « Le club de hockey Canadien ». Aussi, je vous soumets humblement que LE Wild, l’Avalanche et LE Lightning vivent une très belle vie au singulier !

Changement d’époques

Beaucoup d’amateurs nostalgiques du succès du Canadien des années 1970 louangent le niveau de jeu de l’époque et regardent de haut ce qui se passe aujourd’hui sur la glace. Mis à part la domination du CH d’antan dans une ligue à 12 équipes, peut-on raisonnablement avancer que le niveau de hockey actuel est supérieur, ce qui ferait en sorte qu’une équipe moyenne d’aujourd’hui aurait le dessus sur le Canadien d’il y a 50 ans ?

Jean-François L’Heureux

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

Il n’y a pas de données brutes sur lesquelles se baser, mais le gros bon sens appelle à un constat froid : un joueur de quatrième trio de la saison 2022-2023 dominerait outrageusement la LNH de la saison 1972-1973. En raison de la vitesse et des habiletés des joueurs contemporains, aidés par un équipement à la fine pointe de la technologie, la comparaison est presque grossière. Regardez seulement un match des années 1990 : on croirait voir un autre sport ! Alors imaginez si on recule le compteur de 20 autres années... Le bassin de joueurs a explosé — qui aurait dit, il y a 50 ans, que des Slovaques seraient un jour repêchés aux deux premiers rangs ? Les méthodes d’entraînement se sont raffinées, autant sur le plan technique que du volume, alors que les jeunes athlètes sont sur la glace 12 mois sur 12. Il s’agit d’une évolution naturelle du sport. On pourrait certainement faire le même constat avec le baseball et le football, par exemple.

Les salaires en cyclisme

PHOTO RICK RYCROFT, ASSOCIATED PRESS Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France et deuxième cette année, gagnerait un peu plus de 8 millions CAN (6,6 millions US).

Quels sont les salaires en cyclisme sur route ?

Gilles Rousseau

Réponse de Simon Drouin :

Contrairement aux principales ligues nord-américaines, les salaires des cyclistes professionnels ne sont pas dévoilés. Calcio e Finanza, site italien spécialisé dans l’économie du soccer professionnel, a publié au printemps une estimation des salaires annuels des cyclistes pros. Ainsi, le mieux payé, Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France et deuxième cette année, gagnerait un peu plus de 8 millions CAD (6,6 millions US), son salaire prévu jusqu’en 2027. Chris Froome, quadruple vainqueur de la Grande Boucle, recevrait d’Israel Start-Up Nation (maintenant Israel-Premier Tech) 7,3 millions, cas classique de rémunération pour services rendus. Le triple champion mondial Peter Sagan décrocherait la même somme auprès de TotalEnergie. Ces totaux n’incluent pas les commandites personnelles. Le salaire minimum pour un coureur d’une équipe WorldTour varie entre 53 600 $ (employé avec assurances et vacances payées) et 87 871 $ (travailleur autonome). De bons domestiques comme Hugo Houle peuvent faire entre 133 760 $ et 535 000 $ par année, selon des estimations. Du côté féminin, le salaire minimum d’une cycliste d’une formation du WorldTour passera à près de 43 000 $ l’an prochain.

Où est Milos ?

Qu’arrive-t-il à Milos Raonic ?

Pierre-Michel Lajeunesse

Réponse d’Alexandre Pratt :

Blessé au tendon d’Achille, il n’a disputé aucun match depuis juillet 2021. L’ATP le considère comme « inactif ». Il ne figure donc plus au classement mondial. Raonic, 32 ans, n’a pas annoncé officiellement sa retraite, mais rien ne pointe vers un retour au jeu non plus. Sinon, il vient de se marier et d’investir dans une entreprise canadienne qui gère des terrains de tennis.

Les écussons sur les uniformes

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le logo RBC est bien en vue sur le chandail des joueurs du Canadien.

Combien d’équipes de la LNH emboîteront le pas avec une publicité sur leur chandail en 2022-2023 ? De plus, cette tendance importée de l’Europe est-elle autorisée au baseball (MLB) ou au football (NFL) ?

Pierre Charron

Réponse de Katherine Harvey-Pinard :

Il y a, selon le dernier décompte, neuf clubs de la LNH avec une publicité sur le chandail (Toronto, Montréal, Washington, Pittsburgh, Arizona, St. Louis, Vegas, Minnesota et Columbus). Du côté de la MLB, les écussons feront leur arrivée sur les manches des uniformes à partir de 2023 ; les Padres de San Diego sont les premiers à avoir annoncé une entente, avec Motorola. Quant à la NFL, elle n’a toujours pas emboîté le pas. On trouve des publicités seulement sur les chandails d’entraînement, et ce, depuis des années.