Vainqueur du dernier marathon à avoir été tenu dans la capitale en 2019, le Kényan David Mutai n’a pas semblé trop ébranlé par la période de pandémie puisqu’il a remporté facilement dimanche le marathon Beneva de Québec en 2 h 24 min 20 s, soit 73 secondes plus rapidement que lors de sa dernière participation.

Ian Bussières Le Soleil

« J’ai trouvé que c’était un parcours plus modéré, ça montait en début de course plutôt qu’à la fin », a commenté Mutai, qui partage son temps entre Etobicoke, en Ontario, et Eldoret, au Kénya, où il s’entraîne en altitude dans la vallée du Rift comme plusieurs coureurs de longue distance de son pays natal.