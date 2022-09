Internationaux des États-Unis

Les Tchèques Krejcikova et Siniakova remportent le double dames

(New York) Les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont remporté le tournoi de double femmes des Internationaux des États-Unis, leur troisième sacre majeur en 2022 après les Internationaux d’Australie et Wimbledon, dimanche à New York.