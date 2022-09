PHOTO JOSE LUIS MAGANA, ASSOCIATED PRESS

(Washington) L’Association des joueurs du Baseball majeur (MLBPA) a rejoint un important regroupement syndical américain, l’American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), a indiqué le directeur du syndicat des joueurs, Tony Clark.

Stephen Whyno Associated Press

Cette association survient alors que la MLBPA tente de syndicaliser les joueurs des ligues mineures après plusieurs dizaines d’années d’opposition et un lock-out de près de 100 jours qui a entraîné le report du début de la dernière saison en MLB.

Clark a fait cette annonce en compagnie de la présidente de l’AFL-CIO, Liz Shuler, au cours d’un évènement au National Press Club.

Shuler a qualifié cette association « de grand moment pour le mouvement syndical ». Clark a ajouté que les joueurs veulent renforcer leur organisation en appuyant les joueurs des ligues mineures et en devenant membres de l’AFL-CIO.

La MLBPA a demandé mardi aux dirigeants du Baseball majeur d’accepter de façon volontaire que le syndicat devienne l’agent négociateur pour les joueurs des ligues mineures. Bruce Meyer, le directeur adjoint du syndicat, a fait parvenir une lettre au commissaire adjoint de la MLB Dan Halem dans laquelle il affirme que plus de la moitié des joueurs des ligues mineures ont signé une carte d’adhésion.

Clark a répété cette affirmation mercredi, indiquant que des « milliers » de cartes ont été signées et retournées à la MLBPA.

Le syndicat, qui a obtenu un premier contrat de travail pour les joueurs des Majeures en 1968, a lancé son processus de syndicalisation des joueurs des ligues mineures le 28 août dernier. Les joueurs détenant des contrats des ligues mineures, qui peuvent gagner aussi peu que 400 $ US par semaine au cours d’une saison six mois, obtiendraient leur propre unité de négociations au sein de la MLBPA.

Le baseball et les joueurs ont convenu d’un nouveau contrat de travail en mars, mettant fin au neuvième conflit de travail du sport après 99 jours et pavant la voie à une saison entière de 162 rencontres, qui a toutefois été repoussée d’une semaine par rapport à sa date de lancement habituelle.