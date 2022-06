C’est un concept unique au Canada qui ouvrira ses portes à compter du 6 juillet dans le District 55 de Trois-Rivières. Projet mené par Francis-Olivier Jutras, Adrénaline Urbaine propose un endroit adapté pour s’adonner à dix sports différents et le tout s’adresse aux curieux, mais aussi aux initiés.

MATTHEW VACHON Le Nouvelliste

Au Centre Adrénaline Urbaine, un lieu qui compte 40 000 pieds carrés pour bouger, il sera possible d’accéder à un skatepark intérieur et extérieur (planche et patins à roulettes, trottinette et BMX), un mur d’escalade, un parcours à obstacles (de type Ninja Warrior) et à une pente de ski sur le toit de la bâtisse sur laquelle il sera possible de glisser à l’année grâce à son tapis synthétique. À ce jour, ce centre se veut un endroit unique en son genre à l’échelle canadienne.