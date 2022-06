(Budapest) Le Canada a fini 11e au relais mixte de six kilomètres alors que la nage en eau libre débutait aux Championnats du monde de la FINA, dimanche.

La Presse Canadienne

Eric Brown de Pointe-Claire s’est chargé de la dernière portion pour les Canadiens, qui ont terminé en une heure, sept minutes et 34,7 secondes.

Katrina Bellio de Mississauga a entamé le relais. Elle a été suivie par Alexander Axon, de Newmarket, et Emma Finlin, d’Edmonton.

Brown a livré une chaude lutte au Turc Emir Batur Albayrak, qui a terminé 1,5 seconde derrière le Canadien.

« Je suis vraiment content d’avoir réussi à ne pas me faire dépasser à la fin, a dit Brown, qui était le plus âgé du relais canadien, à 19 ans. Je suis satisfait de la course, mais c’était vraiment difficile. »

« Je suis très fier des efforts de l’équipe, a ajouté Axon. On a des jeunes nageurs, alors je crois qu’on ne peut que s’améliorer. D’être sous-estimés et de finir près du top 10, c’est vraiment une bonne performance. »

L’Allemagne a remporté l’or en 1:04:40,5. La Hongrie a obtenu l’argent et l’Italie le bronze.

En water-polo féminin, le Canada a perdu 10-7 contre les Pays-Bas, en huitièmes de finale.

Le Canada se retrouve ainsi dans la ronde de classification.

Les nageurs canadiens en piscine ont établi un record du pays avec 11 médailles, plus tôt dans la compétition.

L’évènement se déroule jusqu’au 3 juillet.