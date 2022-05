47 étudiants-athlètes se sont divisé un total de 150 000 $ en bourses remis par la Fondation de l’athlète de l’excellence (FAEQ).

Nicholas Richard La Presse

Les méritants ont reçu leur récompense jeudi dernier. La FEAQ avec l’aide de ses 14 partenaires a offert des bourses individuelles de 1500 $ à 4000 $ à des étudiants-athlètes de partout au Québec âgés de 15 à 29 ans.

« Nous sommes très privilégiés de pouvoir compter sur ces nombreux partenaires qui investissent leur argent dans une cause en lien avec leurs valeurs telles que l’éducation, la persévérance scolaire et la poursuite de l’excellence. Les chiffres ne mentent pas, en unissant leurs efforts, c’est un nombre impressionnant d’étudiants-athlètes qui accéderont à des bourses, mais également à des services d’accompagnement. Nous leur en sommes très reconnaissants », a expliqué Martin Lavigne, président de la FAEQ.

Parmi les récipiendaires les plus connus, on retrouve Audrey Joly en natation artistique, Alyson Charles en patinage de vitesse courte piste, Katherine Beauchemin-Pinard en judo et Nicolas-Guy Turbide en paranatation.