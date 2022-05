Roland-Garros

Alcaraz attire plus l’attention que Nadal et Djokovic

(Paris) Pour la première fois en un an, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont tous deux inscrits au même tournoi majeur. Et pourtant, l’attention à Roland-Garros est focalisée sur Carlos Alcaraz, un adolescent sans titre du Grand Chelem à son palmarès.