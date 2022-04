Vladimir Poutine et Kamila Valieva

Photo Mikhail Klimentyev, Associated Press

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé son soutien à la patineuse artistique Kamila Valieva, affirmant qu’elle n’avait pas concouru « malhonnêtement » après que son cas de dopage ait fait les manchettes aux Jeux olympiques d’hiver plus tôt cette année.

Associated Press

Valieva faisait partie de l’équipe russe médaillée d’or de l’épreuve par équipe de patinage artistique aux Jeux olympiques de Pékin. Mais aucune cérémonie de remise des médailles n’a eu lieu, car elle fait face à un cas de dopage non résolu résultant d’un test positif aux championnats nationaux russes, fin décembre.

« Grâce à son travail, elle a élevé le sport au niveau de l’art véritable, a affirmé Poutine. Il est impossible d’atteindre ce genre de perfection de manière malhonnête, à l’aide de substances ou de manipulations supplémentaires. »

La Russie a participé aux Jeux olympiques de Pékin sans son drapeau ni son hymne après des années de sanctions antidopage et de batailles juridiques dans de nombreux sports. La Russie nie qu’un vaste programme de dopage ait été parrainé par l’État.

Poutine a décerné à Valieva un prix d’État dans le cadre d’une cérémonie télévisée célébrant les médaillés russes et l’a félicitée pour son 16e anniversaire, mardi. Valieva a déclaré « c’est un grand honneur pour moi ».

Après que le test antidopage positif de Valieva ait été révélé pendant les Jeux olympiques, elle a fait face à une éventuelle suspension de la compétition jusqu’à ce que l’affaire soit résolue, mais le Tribunal arbitral du sport lui a permis de continuer à concourir. Elle s’est classée quatrième de la compétition féminine individuelle alors que sa compatriote russe Anna Shcherbakova a remporté l’or.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, les athlètes et les équipes de Russie et de la Biélorussie, son allié, ont été exclus de nombreux évènements sportifs internationaux, et la Russie a été privée du droit d’accueillir diverses compétitions. Poutine a mentionné que la Russie devrait organiser de nouveaux évènements à leur place.

« Les compétitions annulées doivent être compensées par nos propres nouveaux formats. Et nous pouvons le faire rapidement », a dit Poutine, ajoutant que la Russie devrait inviter « des athlètes, des clubs, des équipes internationaux. »