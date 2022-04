« Le bâton de Marty McSorley ! On parle souvent du clin d’œil de Patrick Roy, des 10 victoires de suite en prolongation et du bâton en argent de Wayne Gretzky remis à Jacques Demers pour décrire la finale de la Coupe Stanley de 1993. Par contre, on parle très peu du bâton illégal de McSorley utilisé le 3 juin 1993 qui a changé le cours des évènements lors de la dernière conquête de la Coupe Stanley du Canadien de Montréal. Qu’est-il arrivé avec cette pièce de collection ? Qui en est l’heureux propriétaire ? Je ne peux pas croire que, collectivement, nous ayons jeté cet objet historique aux ordures ! »

Jean Girard

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Gilles Villeneuve

« La pièce de collection que j’aimerais posséder, c’est l’énorme bouteille de Labatt 50 que Gilles Villeneuve a “sabrée” après avoir décroché la deuxième place au Grand Prix du Canada à Montréal en 1979 ! Quoi de plus emblématique que de voir mon héros célébrer devant les siens avec de la bière plutôt que le traditionnel champagne ! »

Claude Crepeau

PHOTO ANTOINE DÉSILETS, ARCHIVES LA PRESSE Le masque de Ken Dryden en 1971

« Dans ma jeunesse, j’étais gardien de but au hockey et mon idole était Ken Dryden. J’ai toujours été fasciné par son premier et très singulier masque, le “Pretzel goalie mask”. »

François Constantin

PHOTO RUSTY KENNEDY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Rick Monday

« J’aimerais posséder la balle frappée par Rick Monday en cet infâme lundi 19 octobre 1981, la balle qui signifiait l’élimination des Expos et les privait d’une participation à la Série mondiale. Toutefois, je ne la posséderais pas longtemps ! Dès que je l’aurais, je la mettrais sur la grosse bûche où je fends mon bois et je la démolirais à coups de masse, je la réduirais en mille miettes comme si elle n’avait jamais existé et, qui sait, Steve Rogers pourrait peut-être reprendre son lancer et retirer Rick Monday ! »

Christian Viau

PHOTO FOURNIE PAR ÉRIC LAFRANCE Cartes de hockey d’Éric Lafrance

« Vous direz à Miguel Bujold que j’ai la carte recrue de Wayne Gretzky, dans une boîte en carton, avec celles de Tim Horton, des Golden Seals, de Mike Bossy recrue, d’Henri Richard et compagnie... Toutes les cartes de hockey de ma jeunesse. »

Éric Lafrance

PHOTO FOURNIE PAR DANIEL DESLAURIERS Luc Robitaille dans l’uniforme des Angevins de Bourassa du midget AAA

« Je suis un fan fini de Luc Robitaille depuis maintenant plus de 30 ans. J’ai toute une collection de cartes, photos, affiches, et j’en passe. Un article très rare qu’il me manque dans ma collection est un chandail de son équipe midget AAA, les Angevins de Bourassa. »

Daniel Deslauriers

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tiger Woods

« J’ai quatre vieux bâtons de golf (qui datent d’environ 1920-1924) entreposés dans un cadre, mais si j’avais un rêve à réaliser, ce serait d’avoir le putter de Tiger Woods, celui de 2019. Celui de la résilience, des sueurs, du labeur, du rêveur, celui de l’espoir qu’il faut toujours avoir dans la vie. »

Alias Andrus

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE Henri Richard (à droite)

« La rondelle du deuxième but marqué par Henri Richard contre Tony Esposito, des Blackhawks de Chicago, dans la septième partie de la finale de la Coupe Stanley de 1971. L’entraîneur du Canadien, Al MacNeil, avait retiré Henri Richard de l’alignement lors du cinquième match. Le taciturne Richard a répondu à sa façon ! Pour moi, c’est la plus grande Coupe Stanley gagnée par le Canadien. »

Claude Saulnier

PHOTO FOURNIE PAR DONALD ST-PIERRE Masque de gardien de but de Donald St-Pierre

« J’ai un masque de gardien de but que j’ai moulé moi-même il y a une trentaine d’années. Depuis 2009, ce masque arbore une adaptation de celui de Martin Brodeur, mais avec mon surnom Big plutôt que les MB ou le 30 ayant orné la vraie version. C’est un autographe de Martin Brodeur sur ce masque qui ferait vraiment mon bonheur. J’ai accroché mes patins il y a deux ans et je n’ai conservé que mon masque, espérant un jour y voir figurer le gribouillis du célèbre numéro 30. »

Donald St-Pierre

PHOTO AHMED YOSRI, REUTERS Max Verstappen

« Je ne suis, à la base, pas très collectionneuse, mais il y a une pièce que j’aimerais posséder : les souliers or de champion du monde du pilote de Formule 1 Max Verstappen. Non seulement je les trouve très beaux, mais ça symbolise aussi la passion pour la F1 qui nous unit, mon fils et moi, puisque c’est son pilote préféré. »

Marie-Noëlle Legault

PHOTO ROBERT NADON, ARCHIVES LA PRESSE Mack Jones en action au parc Jarry en 1969

« Au début des années 1970, mes amis et moi avions 13-14 ans. Assez vieux pour nous rendre par nos propres moyens aux parties des Expos au vieux parc Jarry. Pour 1 $, nous avions accès aux gradins populaires du champ gauche, rebaptisés Jonesville en l’honneur du voltigeur de gauche de l’époque, Mack Jones. Cinquante ans plus tard (ouch !), j’aimerais bien posséder une section de ces gradins sans dossier pour me rappeler le pur bonheur que nous avions à suivre et à encourager nos Z’Amours. On ne se doutait pas comment ces années-là étaient précieuses ! »

Guy Regnier

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Usain Bolt

« C’est un peu inusité, mais j’aimerais bien avoir la feuille de résultat du 100 m record d’Usain Bolt de Simon Drouin. L’ajout de la signature de Pierre Foglia sur le document rendrait toute sa valeur à ce document de collection. Je donnerais cette pièce de collection à mes parents, admirateurs inconditionnels du grand Foglia, pour leur grand bonheur. »

Étienne Guindon

PHOTO BERNADETT SZABO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Cristiano Ronaldo

« Pour moi, ce serait le chandail de Cristiano Ronaldo qu’il a porté lors de la finale de l’Euro contre la France que le Portugal a gagnée. J’ai attendu ce moment tellement longtemps. Avec la signature de tous les joueurs, bien sûr. »

Armando Melo

PHOTO RENÉ PICARD, ARCHIVES LA PRESSE Bobby Hull

« Le bâton de Bobby Hull, celui avec une encoche au haut du manche lui permettant d’y insérer l’index, devenu rigide après un accident de voiture. »

Denis Brault