Si tout se passe comme prévu, le Canadien ne disputera plus que cinq matchs à huis clos.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Le gouvernement du Québec a annoncé ce mardi que les salles de spectacle, y compris celles de grande taille comme le Centre Bell et le Centre Vidéotron, n’auront plus à se soumettre à la limite de 500 spectateurs à compter du 21 février prochain. Les deux plus grands amphithéâtres de la province devront toutefois se restreindre à 50 % de leur capacité jusqu’au 14 mars, ce qui donnera néanmoins l’occasion au Tricolore d’accueillir quelque 10 500 personnes dans l’intervalle.

Les cinq matchs locaux des deux prochaines semaines, à commencer par celui de mardi soir contre les Devils du New Jersey, seront donc présentés devant des gradins vides. En réalité, 500 personnes seront présentes, mais seulement dans les loges disposées tout autour de la patinoire. L’équipe jouera ensuite trois rencontres devant une salle à demi pleine et, si tout se passe comme prévu, une première salle comble serait possible pour le duel du 15 mars face aux Coyotes de l’Arizona.

Au total, le Canadien aura disputé 9 matchs à huis clos. Le week-end dernier, en marge de la présentation du match des étoiles à Las Vegas, le commissaire de la LNH avait par ailleurs affirmé que si les restrictions sanitaires de la province n’étaient pas assouplies, le repêchage de l’été 2022, qui doit être présenté en juillet prochain au Centre Bell, pourrait être déplacé vers une autre ville. À moins d’un autre changement au programme, tout indique que l’évènement pourra avoir lieu comme prévu.

Cette annonce s’inscrit dans un train de mesures dévoilé par le premier ministre François Legault mardi. Celles-ci prévoient notamment une réouverture des salles d’entraînement, d’abord partielle puis totale. Les restaurants et bars retrouveront eux aussi, peu à peu, leur rythme de croisière.