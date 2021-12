(San José) Consultez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Tous les attaquants des Sharks ont obtenu au moins un point dans la rencontre. Timo Meier et Couture ont tous les deux amassé un but et une aide.

Couture et Hertl ont tour à tour marqué alors que James Reimer a stoppé Nick Schmaltz et Clayton Keller pour confirmer la victoire des Sharks.

Logan Couture et Tomas Hertl ont fait bouger les cordages en tirs de barrage et les Sharks de San Jose ont remporté un festival offensif de 8-7 contre les Coyotes de l’Arizona, mardi soir.

Les Golden Knights défont les Kings

Jonathan Marchessault a récolté deux buts et une aide et les Golden Knights de Vegas ont défait les Kings de Los Angeles 6-3, mardi soir.

Reilly Smith et Chandler Stephenson ont tous les deux amassé un but et une assistance pour les Golden Knights, qui ont porté à six leur séquence de victoires à l’étranger.

Keegan Kolesar et Mattias Janmark ont complété le pointage pour la troupe de Las Vegas. Laurent Brossoit a repoussé 24 rondelles.

L’adjoint Steve Spott était derrière le banc des Golden Knights, alors que l’entraîneur-chef Peter DeBoer a été placé dans les protocoles de COVID-19.

Adrian Kempe, Trevor Moore et Alex Iafallo ont enfilé l’aiguille pour les Kings. Anze Kopitar a devancé Wayne Gretzky pour le deuxième rang de l’histoire de l’équipe au chapitre des mentions d’aide.

Jonathan Quick a été chassé du match en début de deuxième période après avoir alloué cinq buts en 15 tirs. En relève, Garret Sparks a stoppé 11 rondelles.

La Presse Canadienne