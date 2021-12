J’aime cette photo parce qu’elle symbolise le retour d’une forme de bonne humeur pour les Québécois, après des mois de pandémie. C’était aussi le retour de l’été, le retour de la foule au Centre Bell, le retour du Canadien en finale de la Coupe Stanley après près de 30 ans. Tous les ingrédients étaient réunis pour remettre le sourire dans le visage d’une bonne partie de la population. Et c’est ce qui est arrivé.

L’année 2021 n’aura pas été la plus faste en évènements sportifs locaux, mais nos photographes ont tout de même été témoins de moments marquants et parfois spectaculaires – qui a oublié la fièvre des séries ? Voici leurs photos préférées de la dernière année, et les raisons pour lesquelles ils les aiment.