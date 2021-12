Katerine Savard a remporté une troisième médaille d’or dans un relais aux Championnats mondiaux en petit bassin à Abou Dabi. Après s’être retrouvée dans les estrades lors de la finale du relais mixte 4 x 50 m plus tôt cette semaine, Savard a pu aider activement ses coéquipières à mettre la main sur l’or au relais féminin 4 x 200 m libre, lundi.

Sportcom

« Nous avons fait un excellent travail. Je suis contente de faire partie de l’équipe. Je sais que je suis plus vieille, mais ça me rend fière de côtoyer la nouvelle génération et de contribuer au succès de l’équipe », a affirmé Savard, troisième relayeuse du groupe.

Savard et ses partenaires Summer McIntosh, Kayla Sanchez et Rebecca Smith ont du même coup battu le record des Amériques de la discipline en complétant le parcours en 7 minutes 32,96 secondes, ratant le record du monde par quelques centièmes. Elles ont devancé les Américaines par 3,57 secondes. Les Chinoises (+ 6,96 secondes) ont suivi avec la troisième place.

« C’était mon meilleur temps à vie. Nous avons toutes les quatre effectué le travail que nous avions à faire, nous sommes championnes du monde ! Nous apprécions le moment et nous nous préparons pour nos prochaines courses », a-t-elle ajouté.

Tessa Cieplucha et Sydney Pickrem ont nagé pour les Canadiennes en qualifications. Elles ont été remplacées par Savard et Sanchez en finale.

« Tous les Canadiens ont été tellement bons aujourd’hui (lundi). Notre but était assurément de gagner en battant le record du monde. Nous l’avons raté de très peu, mais nous avons tout de même abaissé une belle marque. Nous avons une jeune équipe, nous allons pouvoir battre ce record très bientôt. Je suis très fière de ce que nous avons accompli. »

L’Ontarienne Maggie MacNeil a de son côté remporté la médaille d’or au 50 m dos en améliorant le record du monde à 25,27 secondes. Sa compatriote Kylie Masse a pris le deuxième rang de l’épreuve.

Avant la finale du relais, Savard a participé aux qualifications de l’épreuve du 100 m papillon. La nageuse de 28 ans a pris le 12e rang, obtenant son laissez-passer pour les demi-finales. Cependant, elle a pris la décision de ne pas participer à cette ronde pour se concentrer sur la finale du relais.

« Dès le début de la semaine, on savait que je n’allais pas participer aux finales au 100 m papillon. Je voulais être certaine de maximiser nos chances pour le relais et je ne le regrette pas. C’était la bonne décision », a conclu Savard.

Katerine Savard sera de retour dans le bassin d’Abou Dabi dès mardi lors des qualifications pour les épreuves du 4 x 100 m quatre nages et du 4 x 50 m libre. Il est déjà prévu qu’elle ne participera pas aux finales de ces deux disciplines, alors qu’une rotation de nageuses est prévue.