Jeux olympiques

Pékin 2022

Les athlètes américains préparés à des Jeux « pas comme les autres »

(Los Angeles) Le Comité olympique et paralympique américain (USPOC) a annoncé vendredi qu’il allait préparer les athlètes et les officiels à vivre des Jeux olympiques de Pékin (4 au 20 février) « pas comme les autres » dans un contexte de préoccupations lancinantes sur le coronavirus et de critiques persistantes sur le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme.