(De gauche à droite et de haut en bas) : Samuel Tremblay, Rosalie Couturier, Chloé Gendreau, Sidney Gauthier, Mélodie Lavigueur et Julien Vanier.

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a réitéré son engagement à verser pas moins de 281 000 $ à 169 étudiants(es)-athlètes émérites de cégeps et universités du Québec, membres du RSEQ.

En raison de l’annulation de la saison sportive du RSEQ 2020-2021, la FAEQ n’a pu présenter cette année son traditionnel Gala du sport universitaire québécois. La Fondation a toutefois tenu à organiser un évènement virtuel le 30 novembre dernier pour mettre en lumière l’appui qu’offrira la Fondation cette saison à 45 nouveaux(elles) étudiants(es)-athlètes via ses bourses de recrutement.

La Fondation de l’athlète d’excellence remettra ainsi 19 bourses de recrutement collégial de 3000 $ sur 3 ans et 23 bourses de recrutement universitaire de 10 000 $ sur 5 ans.

Dans le contexte de la pandémie et des nombreuses conséquences sur le sport collégial et universitaire, la FAEQ a par ailleurs décidé à l’été 2020 de mettre sur pied un programme de bourses spéciales, destiné aux étudiants(es)-athlètes qui ont entamé leur parcours dans un établissement à l’extérieur de la province et qui ont fait un retour au Québec pour l’actuelle session collégiale ou universitaire. Trois bourses spéciales de 2000 $ sont du coup remises en 2021.

De plus en juin, cinq bourses Leadership Gildan ont été octroyées dans le but de reconnaitre l’engagement social d’étudiants(es)-athlètes inspirants(es) et impliqués(es) dans leur communauté.

« Les étudiants(es)-athlètes ont dû faire preuve à nouveau d’une grande résilience face aux nombreuses déceptions que leur a imposées la pandémie de la COVID-19, tant à l’école que dans le sport, et ce, pendant une saison complète ! C’est donc avec une grande fierté que nous poursuivons notre soutien envers eux grâce à nos programmes de bourses, a précisé la directrice générale de la Fondation, Patricia Demers, par le biais d’un communiqué. « Le programme nous permet d’accompagner un(e) étudiant(e)-athlète dans son cheminement académique et sportif pendant pas moins de huit ans. Plus pertinent que jamais, il a assurément permis de guider plusieurs de nos boursiers et boursières à bon port dans les derniers mois, qui ont été des plus mouvementés. »