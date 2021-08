(Toronto) Maple Leaf Sports & Entertainment a déclaré que ceux souhaitant avoir accès à ses installations sportives ou restaurants devront fournir une preuve vaccinale ou un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19.

La Presse Canadienne

L’entreprise basée à Toronto a dévoilé dans un communiqué mardi son nouveau protocole de santé et sécurité, qui entrera en vigueur vers la mi-septembre et qui concernera les employés, le personnel événementiel et les visiteurs.

MLSE est notamment propriétaire des Maple Leafs, des Raptors, des Argonauts et du Toronto FC.

L’entreprise est également propriétaire du Scotiabank Arena, domicile des Maple Leafs et des Raptors, du centre d’entraînement des Raptors et de Maple Leafs Square, un développement aux abords du Scotiabank Arena qui inclut des commerces et des restaurants.

MLSE gère également le BMO Field, domicile des Argonauts et du Toronto FC, et le Ricoh Coliseum, domicile du club-école des Maple Leafs dans la Ligue américaine de hockey, les Marlies. Ces deux amphithéâtres appartiennent à la Ville de Toronto.

L’entreprise a indiqué que les détails et les dates de mise en vigueur des nouveaux protocoles seront fournis dans les prochaines semaines.

La déclaration de MLSE survient une semaine après que True North Sports and Entertainment, propriétaire des Jets de Winnipeg, eut annoncé qu’une preuve de vaccination complète sera nécessaire pour assister aux matchs de l’équipe.