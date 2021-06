Trois Québécois étaient en action dimanche à l’occasion des Championnats du monde de paracyclisme disputés à Cascais, au Portugal. Louis-Albert Corriveau-Jolin (T2) a connu le meilleur résultat de la journée avec une septième position.

Sportcom

L’athlète de Sainte-Claire a conclu le parcours de 33,6 km avec un chrono de 1 heure 4 minutes 38 secondes. Le Belge Tim Celen a remporté l’épreuve 3 minutes 26 secondes devant Corriveau-Jolin.

Moins de chance du côté de Charles Moreau (H3) qui n’a pas été en mesure de terminer son épreuve. Son infection qui l’avait incommodé depuis son arrivée au Portugal a refait surface pendant la course.

« C’est la première fois de ma vie que je ne finis pas une course volontairement. L’infection est sous contrôle, mais je me suis fait bousculer quelques fois durant le troisième tour et ça faisait en sorte que j’avais des chocs à chaque fois que je poussais fortement », a expliqué Moreau après la course.

L’athlète de Victoriaville a préféré s’arrêter après le troisième tour pour ne pas empirer son cas. Il veut pouvoir reprendre l’entraînement le plus tôt possible.

Malgré tout, Moreau se dit satisfait de l’ensemble de son œuvre au Portugal au cours de la dernière semaine.

« On est tous satisfaits de ce qui s’est passé au Portugal cette semaine. J’ai montré un bon niveau de forme. Ça faisait deux ans qu’on n’avait pas eu de courses donc on ne savait comment on allait performer par rapport aux Européens. Je sais à quoi m’attendre maintenant pour Tokyo », a mentionné Moreau en entrevue avec Sportcom.

La course de 67,2 km a été remportée par le Français Riadh Tarsim (1 h 48 minutes 29 secondes). La compétition fut extrêmement serrée jusqu’au dernier moment alors que quatre athlètes ont franchi la ligne d’arrivée dans la seconde suivant l’arrivée de Tarsim.

Tout comme Moreau, Marie-Ève Croteau (T2), n’a pas réussi à terminer son épreuve. C’est l’Allemande Jana Majunke qui est sortie gagnante avec un chrono de 1 h 07 minutes 6 secondes.