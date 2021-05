Plus que quelques jours avant le début des séries de la Ligue nationale de hockey. Un bon moment pour féliciter les meilleurs hockeyeurs québécois cette saison. Je vous propose un jeu. Si on remettait les trophées de la ligue seulement à des joueurs québécois, qui seraient les gagnants ? Envoyez-moi vos choix par courriel. Je publierai les noms de vos lauréats la semaine prochaine. Voici les miens.

Alexandre Pratt

La Presse

TROPHÉE HART (joueur le plus utile à son équipe)

Ben là. C’est une remise de prix. On ne commencera quand même pas par le grand gagnant !

TROPHÉE CALDER (recrue de l’année)

ALEXIS LAFRENIÈRE, RANGERS DE NEW YORK

PHOTO BRUCE BENNETT, ASSOCIATED PRESS Alexis Lafrenière, des Rangers de New York

Bonne cuvée pour les espoirs québécois. Dix d’entre eux ont fait leurs débuts dans la LNH l’hiver dernier. Pour une saison écourtée, c’est beaucoup. À un joueur du sommet de la dernière décennie. Au cours des derniers jours, Alexis Lafrenière a vraiment largué le reste du peloton. L’ailier des Rangers est rendu à 11 buts*. Ça le place en tête des compteurs de moins de 21 ans dans la ligue cette saison.

PLUS DE BUTS, MOINS DE 21 ANS



Alexis Lafrenière, Rangers 11

Jack Hughes, Devils 11

Oliver Wahlstrom, Islanders 11

Kappo Kakko, Rangers 9

Nils Hoglander, Canucks 9

Tim Stützle, Sénateurs 9

TROPHÉE BILL-MASTERTON (persévérance et esprit sportif)

PHILIPPE MAILLET, CAPITALS DE WASHINGTON

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Philippe Maillet, des Capitals de Washington

D’accord, Philippe Maillet n’a disputé qu’un seul match dans la Ligue nationale. Mais son histoire reste inspirante et sa persévérance, admirable. L’ancien des Tigres de Victoriaville n’a jamais été repêché dans la LNH. À la fin de son stage junior, il s’est cassé la cheville. Les portes des rangs professionnels se sont alors fermées. Maillet a donc entamé un baccalauréat en administration des affaires à l’Université du Nouveau-Brunswick. Il y est resté quatre ans. Tout juste avant d’obtenir son diplôme, il a accepté une offre du Reign d’Ontario, club-école des Kings de Los Angeles, puis il est passé aux Bears de Hershey, filiale des Capitals. Le 7 février, il a finalement atteint la Ligue nationale, à 28 ans, le temps d’une partie.

TROPHÉE KING-CLANCY (leadership)

PATRICE BERGERON, BRUINS DE BOSTON

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Patrice Bergeron, des Bruins de Boston

Seul capitaine québécois de la ligue, Patrice Bergeron a fait preuve de leadership. Sur la glace, où son travail exemplaire a permis aux Bruins de surpasser les attentes. Mais aussi dans la collectivité, où après le meurtre de George Floyd, il a remis 50 000 $ à deux organismes luttant contre le racisme. « En tant que joueurs de hockey, expliquait-il, nous avons tendance à faire notre petite affaire sans trop faire de bruit. Ça fait partie de notre culture. Mais depuis le meurtre de George Floyd et les rassemblements qui ont suivi, j’ai réalisé que de ne pas se prononcer sur ce sujet, et de ne pas me servir de ma voix en tant qu’athlète professionnel, permet en fait au racisme de continuer et de grandir. Le silence n’est plus une option pour moi. »

TROPHÉE FRANK-SELKE (meilleur attaquant défensif)

PATRICE BERGERON, BRUINS DE BOSTON

Lutte intéressante entre Phillip Danault, Jean-Gabriel Pageau et Patrice Bergeron. Les trois ont un argumentaire solide sur lequel appuyer leur candidature. En près de 120 minutes de jeu à cinq contre cinq, Connor McDavid et Auston Matthews n’ont marqué aucun but lorsque Danault était sur la glace. Pageau est parmi l’élite de la ligue pour bloquer des tirs et écouler le temps en infériorité numérique. Bergeron, lui, mène les centres de la ligue pour les mises en jeu remportées, occupe le deuxième rang pour le temps de possession de rondelle à forces égales, et est le meilleur marqueur parmi les trois joueurs. Avantage au capitaine des Bruins.

TROPHÉE JAMES-NORRIS (meilleur défenseur)

KRISTOPHER LETANG, PENGUINS DE PITTSBURGH

PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, USA TODAY SPORTS Kristopher Letang, des Penguins de Pittsburgh

Un choix plus facile. Kristopher Letang, 33 ans, connaît l’une des meilleures saisons de sa glorieuse carrière. Il mène les défenseurs québécois pour les buts, les assistances, les points, les tirs au but et le différentiel de buts. Pour vous donner un ordre de grandeur, ses 43 points le mettraient en tête des marqueurs du Canadien – attaquants compris.

TROPHÉE GEORGES-VÉZINA (meilleur gardien)

MARC-ANDRÉ FLEURY, GOLDEN KNIGHTS DE VEGAS

Le vétéran des Golden Knights n’a rien perdu de sa superbe. Au contraire. Il vient de devancer Roberto Luongo au troisième rang de l’histoire de la ligue pour les victoires. Sa moyenne de buts accordés (2,07) est la plus faible de toute sa carrière. Il mène aussi les gardiens de la LNH pour les buts « sauvés », avec 16.

BUTS SAUVÉS CETTE SAISON



Marc-André Fleury, Golden Knights 16,4

Andrei Vasilevskiy, Lightning 15,8

Alex Nedeljkovic, Hurricanes 13,0

Connor Hellebuyck, Jets 11,8

Petr Mrazek, Hurricanes 10,2

(Source : Evolving Hockey)

TROPHÉE MAURICE-RICHARD (meilleur compteur)

LUTTE TROP SERRÉE

Patrice Bergeron est en bonne position, avec 21 buts et quatre matchs à jouer. Il devrait devancer Jonathan Huberdeau (19), Yanni Gourde (17) et Jonathan Marchessault (16), tous des joueurs auxquels il reste autant, sinon moins de parties à disputer.

TROPHÉE ART-ROSS (meilleur marqueur)

JONATHAN HUBERDEAU, PANTHERS DE LA FLORIDE

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Jonathan Huberdeau (11), des Panthers de la Floride

Jonathan Huberdeau devrait terminer en tête des marqueurs québécois avec une bonne longueur d’avance. L’attaquant des Panthers a inscrit 59 points en 54 parties. Jeudi soir, cela lui conférait le 10e rang des marqueurs de la LNH. Aucun Québécois n’a terminé parmi les 10 premiers depuis Martin St-Louis, en 2013.

TROPHÉE HART (joueur le plus utile à son équipe)

MARC-ANDRÉ FLEURY, GOLDEN KNIGHTS DE VEGAS

PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas

Patrice Bergeron, Jonathan Huberdeau, Kristopher Letang et David Perron sont tous de bons choix. Mais je choisis Marc-André Fleury. Sa résilience est remarquable. Souvenez-vous de sa situation, pendant les séries éliminatoires, en août dernier. Relégué au statut de substitut, il mangeait ses bas. Son agent s’était porté à sa défense, sur Twitter, en publiant une illustration sur laquelle Fleury était poignardé dans le dos par son entraîneur-chef, Peter DeBoer. Rien pour aider sa cause… On croyait que Fleury était confiné au rôle de second pour le reste de sa carrière. On l’a sous-estimé. Le gardien québécois vient de connaître, à 36 ans, sa meilleure saison. Il occupe le siège de partant. Et il aura bientôt l’occasion d’ajouter une quatrième coupe à son prestigieux palmarès.

* Toutes les statistiques ont été compilées avant les rencontres de jeudi soir.