(Tokyo) La Canadienne Caeli McKay a décroché la médaille de bronze au 10 m féminin à la Coupe du monde de plongeon à Tokyo, mercredi.

La Presse Canadienne

McKay, de Calgary, a réalisé un double saut périlleux et demi arrière avec une vrille et demie en position carpée lors de la cinquième et dernière ronde de l’épreuve, en route vers un pointage cumulatif de 338,55 points.

« Je suis très heureuse de finir sur le podium ; c’est l’un de mes premiers podiums dans une épreuve individuelle. Je m’y suis déjà retrouvée dans un Grand Prix, mais c’est la première fois que j’y parviens dans une épreuve majeure », a évoqué McKay.

« J’aurais pu plonger encore mieux. Mes premier et dernier plongeons ont été assez mauvais, ce qui m’a déçue. Mais j’ai gardé mon sang-froid tout au long de la compétition, je suis revenue de l’arrière et j’ai rebondi avec de bons plongeons », a-t-elle ajouté.

La plongeuse âgée de 21 ans a été devancée par la Malaisienne Pandelela Pamg, qui a obtenu 355,70 points, et la Japonaise Matsuri Arai, avec 342.

Il s’agissait de la deuxième médaille de McKay à cette Coupe du monde, après avoir obtenu la médaille d’or dans l’épreuve synchronisée avec sa compatriote Meaghan Benfeito plus tôt cette semaine.

« Mes objectifs pour les Jeux olympiques sont une médaille en synchro, ça, c’est certain, et peut-être une autre dans l’épreuve individuelle. Mais simplement le fait de me retrouver là [aux JO], c’est une expérience en soi », a résumé McKay au sujet de ses ambitions estivales.

Il est à noter que les plongeuses chinoises et Benfeito n’ont pas participé à cette compétition puisque leurs places sont déjà assurées dans cette épreuve individuelle aux JO de Tokyo l’été prochain.

La Coupe du monde de Tokyo, une épreuve-test pour les JO, se terminera jeudi avec la présentation de l’épreuve masculine au tremplin de 3 m individuel.