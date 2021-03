La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a récompensé mardi 13 jeunes étudiants-athlètes du Programme de bourses de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif (FLDT) en leur remettant des bourses individuelles de 1500 $ chacun, pour un grand total de 19 500 $.

Âgés entre 12 et 15 ans, ces jeunes ont été retenus grâce à leurs accomplissements sur les plans sportif, scolaire et artistique.

Les boursiers sont Christophe Bastien, 13 ans (triathlon, art culinaire et piano), Thomas Béland, 13 ans (ski de fond, dessin et pâtisserie, Clémence Cousineau, 13 ans (cyclisme, art dramatique et arts visuels), Andréa Escobar, 12 ans (natation artistique, danse, peinture sur verre et violon), Émile Legault, 15 ans (ski de fond et ébénisterie), Abigaël Levasseur, 14 ans (basketball, écriture et peinture), Rafaëlle Nadeau, 13 ans (patinage artistique, chant, cirque piano et théâtre), Vincent Nepton, 14 ans (judo et trompette), Étienne Parent, 14 ans (patinage de vitesse sur courte piste, chant, clarinette et percussions), Camille Proulx, 13 ans (baseball, danse, dessin et piano), Laura San-Ah Waye, 12 ans (volleyball, flûte traversière, piano et ukulélé), Sarah San-Ah Waye, 15 ans (volleyball, flûte traversière, piano et calligraphie), Elsa Yazedjian, 13 ans (arts plastiques, dessin et peinture).

Laurent Duvernay-Tardif, boursier de la FAEQ pour son leadership au niveau collégial en 2009 et pour son excellence sportive et académique au niveau universitaire en 2013, a tenu à participer à une remise de bourses virtuelle en direct afin de féliciter les efforts, encourager les talents et converser avec chacun de ses 13 boursiers qui se sont démarqués malgré la pandémie.

Les coprésidents de la Fondation LDT, Laurent Duvernay-Tardif et sa conjointe Florence Dubé-Moreau, sont à même de mesurer l’immense richesse de la combinaison des sports et des arts dans leur développement.

Docteur en médecine et joueur de ligne à l’attaque pour les Chiefs de Kansas City, avec qui il a remporté le Super Bowl en 2020, Duvernay-Tardif a longtemps combiné la pratique du football et du badminton à l’apprentissage du violon. Florence Dubé-Moreau, aujourd’hui commissaire d’exposition en art contemporain, a quant à elle cheminé en sport-études au primaire et au secondaire, puis avec l’École supérieure de ballet du Québec au collégial.

« Florence et moi sommes très heureux, pour une deuxième année consécutive, de voir les effets concrets de notre engagement social en remettant des bourses à de jeunes étudiants-athlètes aux talents artistiques évocateurs qui ont trimé dur en cette année de confinement et de mise sur pause de plusieurs de leurs activités sportives et sociales. Nous espérons que ces bourses puissent leur servir de motivation à continuer de se fixer des objectifs réalistes et maintenir un bon niveau de confiance et d’engagement à l’égard de leurs cheminements sportif, scolaire et artistique. Bravo aux 13 lauréats et lauréates et félicitations pour vos parcours fort inspirants ! », a déclaré Duvernay-Tardif par voie de communiqué.