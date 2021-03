Québec autorise la reprise du sport et des activités récréatives organisées à partir du 26 mars, de façon progressive. En zone rouge, les gyms et complexes sportifs pourront notamment rouvrir leurs portes, sous certaines conditions. Le gouvernement se dit optimiste de pouvoir en faire plus dans les prochains temps.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« C’est une première phase de déconfinement et c’est un début. D’autres étapes suivront si tout se déroule bien. Le plus important est que nos jeunes pourront enfin retrouver leurs coéquipiers », a soutenu la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

En zone rouge, les activités extérieures « sans contact » demeureront permises pour un maximum de huit personnes, avec un entraîneur. La « bonne nouvelle », annonce Québec, est que les gymnases et les complexes sportifs pourront ouvrir leurs portes, incluant les centres de conditionnement physique. Les activités devront être pratiquées individuellement ou à deux, ainsi qu'en bulle familiale.

En zone orange, des groupes de huit personnes pourront désormais pratiquer des activités à l’intérieur, avec un « encadrement obligatoire » par une personne externe, pour ce qui est du respect des mesures sanitaires. Une douzaine de personnes seront aussi autorisées à l’extérieur.

Québec continue toutefois d’interdire les compétitions et les spectateurs pour le moment. Dans les écoles primaires et secondaires, les activités parascolaires pourront reprendre dès le 15 mars, tel qu’annoncé plus tôt par le premier ministre François Legault. « En zone rouge, ça restera comme tel pendant quelques semaines. Mais en zone orange, dès le 26 mars, le parascolaire inter-classe sera de retour », a révélé la ministre Charest. Ainsi, un maximum de 12 élèves à l’extérieur, et huit à l’intérieur, seront autorisés, soit la même règle que pour la population en général.

« Au fur et à mesure des prochaines semaines, on va certainement pouvoir élargir, a rajouté le Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique. Il y a des choses permises en zone orange qui vont devenir permises en zone rouge, comme une forme d'escalier. Chose certaine : il faut tenir compte de la situation épidémiologique. »