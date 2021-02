« On s’attend à une vague d’annulations. » Des hôteliers du Québec dénoncent avec force la décision du gouvernement Legault de ne pas autoriser l’ouverture des piscines dans leurs établissements, à seulement quelques heures du début de la semaine de relâche.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Nous vivons une situation catastrophique depuis plus d’un an. Et là, on avait une petite pointe d’espoir. On avait rappelé des employés, rempli nos piscines. On était prêts, et c’était une bulle à la fois, sans vestiaires. Bref, toutes les mesures étaient prises pour assurer la sécurité de nos clients », fustige la PDG de l’Association des Hôtels du Grand Montréal (AHGM), Eve Paré.

À ses yeux, l’absence de communication du gouvernement est « inexplicable ». C’est par un décret ministériel, adopté jeudi mais rendu public vendredi, que les hôteliers ont appris qu’ils ne pourront rouvrir leurs piscines.

On y lit notamment que les piscines pourront rouvrir « à l’exception » de celles des établissements hôteliers. Jusqu’ici, pareille éventualité n’avait jamais été abordée, affirment les associations d’hôteliers. « Le jour même où nos piscines doivent rouvrir, on apprend qu’on ne pourra procéder. Sauf qu’on a des familles qui sont arrivées aujourd’hui, en pensant qu’elles y auraient accès », dit Mme Paré.

C’est certain qu’on va devoir quantifier les pertes, mais déjà, on s’attend à une vague d’annulations. Il y aura des représentations pour qu’on soit compensés pour ces pertes monétaires. Eve Paré, présidente et directrice générale de l’AHGM

Beaucoup de « frustrations »

À l’Association Hôtellerie Québec, le président Xavier Gret est « abasourdi » par la décision des autorités. « Il y a beaucoup de frustrations dans l’industrie, dit-il. On ne comprend pas la situation, d’autant plus que les piscines municipales vont rester ouvertes. C’est deux poids, deux mesures », tonne-t-il, précisant lui aussi que les protocoles sanitaires étaient prêts, et déjà opérationnels. « On aurait fait un contrôle à l’entrée comme toujours, avec un respect des horaires également », insiste M. Gret.

Son groupe a d’ailleurs contacté le ministère du Tourisme à cet effet vendredi, mais est toujours en attente de réponses formelles. « Le gouvernement doit expliquer aux clients pourquoi ils ne pourront profiter des piscines. Nos taux d’occupation sont plus élevés en partie parce qu’on offre ce service-là, alors oui, on s’imagine que bien des gens risquent d’annuler », insiste aussi M. Gret.

Il est minuit moins une. Présentement, on a des clients qui se dirigent vers des hôtels où l’enregistrement commence. Ils s’attendaient à pouvoir utiliser les piscines, avec leur bulle familiale. Xavier Gret, de l’Association Hôtellerie Québec

Le porte-parole insiste. « Il y a des frais qui ont été engendrés par la réouverture de nos piscines, et en plus du personnel spécifique qui avait été embauché pour la semaine. On a besoin de réponses », dit-il, en demandant à Québec de se rétracter, pour assurer la survie financière des hôtels à travers la province.

Appelé à réagir, le cabinet de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, s’est quant à lui fait prudent. « C’est une décision qui a été prise par la Santé publique », a simplement répondu l’attachée de presse, Sandra O’Connor, en redirigeant nos questions vers la Direction générale de la Santé publique (DGSP) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ces derniers n’avaient pas encore réagi, au moment d’écrire ces lignes.