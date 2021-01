Richard Labbé

La Presse

Janvier

1er

Lentement mais sûrement, les équipes de la LNH se préparent à un retour au jeu dans des arénas vides. Joel Quenneville, l’entraîneur des Panthers de la Floride, est déjà débordant d’optimisme. « Je pense que notre équipe va amorcer la saison avec un énorme avantage sur le reste de la ligue, parce que nous autres, jouer devant personne, on est habitués », explique-t-il.

9

Début des séries dans la NFL. Bill Belichick, l’entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, décide de contracter volontairement la COVID-19, pour ensuite aller tousser pendant une heure dans la cafétéria des Bills de Buffalo.

10

Jacob de la Rose, des Blues de St. Louis, menace de retourner jouer chez lui en Suède si jamais la LNH insiste pour que les joueurs acceptent une importante réduction de salaire. « De toute façon, je n’ai plus rien à prouver dans la Ligue nationale », affirme-t-il.

17

Eugene Melnyk, le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, affirme publiquement que son club devra réduire les dépenses pour survivre ; dorénavant, seuls les joueurs auront accès au buffet gratuit d’avant-match. La sœur et le père d’Alex Galchenyuk déclarent qu’ils sont outrés.

Février

3

Un peu plus d’un mois après l’arrivée des premières doses d’un vaccin contre la COVID-19, le premier ministre François Legault rappelle qu’il est important de respecter l’ordre de vaccination pour prioriser les positions les plus importantes dans la société québécoise. « Après les personnes âgées et le personnel médical, nous serions rendus aux deux gardiens du Canadien », explique-t-il.

7

À la surprise générale, ce sont les Cowboys de Dallas qui remportent le 55e Super Bowl, alors qu’ils sont la seule équipe restante après une épidémie de COVID-19 qui a poussé les 31 autres équipes du circuit à l’abandon. « Il n’y a pas de petite victoire », clame l’entraîneur Mike McCarthy, pas peu fier.

12

Le Canadien est vaincu 7-0 par les Sénateurs, et dans une envolée lyrique, l’animateur Jean-Charles Lajoie traite Marc Bergevin de « pelleteux de nuages ». Sur Facebook, Lucie Laurier réagit en affirmant que depuis Brossard, on peut voir dans le ciel des nuages qui sont en réalité de l’épandage chimique. « Le Canadien ne veut pas notre bien », écrit-elle.

13

Dans le quatrième match d’une série de quatre matchs consécutifs contre le Canadien, Alex Galchenyuk marque trois buts et ajoute une passe dans une victoire de 9-1. Mais on ne sait toujours pas s’il est un centre ou un ailier.

Mars

1er

À la surprise générale, l’attaquant Tyler Toffoli a déjà 25 buts à sa fiche depuis le début de la saison, et il s’avère une excellente acquisition de la part du directeur général Marc Bergevin, qui est félicité sur Twitter par Alexis Trudel-Cossette : « Quel bon coup de la part de Bergevin. C’est ça qui arrive quand on fait ses recherches ! »

4

Les rumeurs d’un déménagement à Montréal se poursuivent dans le cas des Rays de Tampa Bay. Le lanceur Tyler Glasnow se dit inquiet de cette possibilité : « J’ai entendu dire que pour se stationner au centre-ville de Montréal, il faut laisser sa voiture à Belœil et faire le reste à BIXI… Est-ce vrai ? »

12

Des proches de Régis Lévesque tentent d’organiser un ultime combat entre Dave Hilton Jr et Stéphane Ouellet dans le stationnement du Beaubien Déli. « C’est ce que Régis aurait voulu », affirment-ils lors d’une conférence de presse chargée en émotion.

22

Le Canadien organise un concours via les réseaux sociaux, afin de déterminer quel sera le prochain chandail retiré par l’équipe. Les internautes parlent, et c’est le numéro 34 de Peter Popovic qui est élu. « Je crois que des trolls de Russie se sont infiltrés dans notre système », déplore le propriétaire Geoff Molson.

Avril

1er

Dans un geste surprise, Donald Trump, exige un recomptage de tous les Super Bowl depuis le dernier gagné par les Jets de New York, en 1969. « Les Jets n’ont rien gagné en plus de 50 ans et ce n’est pas normal », hurle-t-il sur son compte Twitter, en ajoutant le mot-clic #Sad!. Les experts du football américain s’entendent tous pour dire qu’en effet, ce n’est pas normal.

2

Mis au courant de cette tactique de Donald Trump, Kyle Dubas, le directeur général des Maple Leafs de Toronto, exige publiquement le recomptage de toutes les finales de la Coupe Stanley depuis 1968. « On sait jamais ! », déclare-t-il avec optimisme.

10

Dans le but d’augmenter leurs revenus, les Sénateurs d’Ottawa proposent au maire Régis Labeaume de présenter un match devant 20 000 personnes au Centre Vidéotron. Mais le projet tombe à l’eau puisque ce soir-là, le Centre Vidéotron n’est pas disponible en raison de la présentation d’un spectacle de Sweet Madame Bleue, un groupe qui reprend les plus grands succès de Styx en français.

20

Dans une story Instagram nommée « Pandemic life ! », Eugenie Bouchard pose en maillot avec sa sœur. « Même en temps de pandémie, il faut continuer à faire ce qu’on fait normalement », écrit-elle avec philosophie.

Mai

13

Début des séries dans la LNH. Lors du premier match, Carey Price accorde 6 buts sur 7 tirs. Il est immédiatement pointé du doigt par plusieurs partisans, dont Lucie Laurier, qui affirme que Price ne devrait pas porter de masque.

18

Les dirigeants du baseball majeur estiment qu’il est trop dangereux de laisser les Rays jouer en Floride en temps de pandémie, et sont à la recherche d’un nouveau domicile pour le club. « Idéalement, explique le commissaire Rob Manfred, on aimerait faire jouer les Rays dans un endroit désert, à l’abandon, qui n’est pas fréquenté par personne depuis des années. » Il est ensuite convenu que les Rays iront jouer au Stade olympique.

20

Le directeur général Marc Bergevin annonce publiquement que le Canadien a fait l’acquisition d’Alexis Lafrenière dans une transaction, mais il doit se raviser moins de 10 minutes plus tard. « J’étais sur un Zoom avec le DG des Rangers, j’ai compris Lafrenière, mais le signal n’était pas bon, et, longue histoire courte, c’était l’heure du lunch, il a dit’’salade jardinière’’et j’ai mal compris », explique-t-il.

22

Les séries de la NBA s’amorcent dans une bulle en Floride. Tous les joueurs reçoivent une consigne très claire afin d’éviter la transmission de la COVID-19 : ne pas respirer l’air de la Floride. « C’est un défi », admet l’ailier Jayson Tatum des Celtics de Boston.

Juin

1er

Éliminé, le Canadien tient son bilan annuel au centre d’entraînement de Brossard. Déguisé en journaliste au fond de la salle, le comédien David La Haye se lève de manière théâtrale lors de la période des questions de Marc Bergevin, en hurlant « WAKE UP ! » et en proposant au DG de faire ses recherches.

13

Grand Prix du Canada. Dans le but de renflouer leurs coffres, les organisateurs de l’évènement tentent d’offrir aux fans des forfaits spéciaux. Ainsi, pour seulement 999 $ avec le forfait Or, les fans peuvent obtenir deux billets, une bouteille de mousseux et un CD encore emballé de Private Paradise, de Jacques Villeneuve.

17

Début de la saison des Alouettes. En raison de la COVID-19, les joueurs doivent accepter une diminution de salaire, et le quart Vernon Adams se dit quelque peu déçu. « Honnêtement, je faisais pas mal plus d’argent comme livreur avec Uber Eats », admet-il.

23

Plus d’une semaine après la fin du Grand Prix du Canada, le pilote québécois Lance Stroll traverse enfin la ligne d’arrivée sur la piste déserte. « Mettons que la signalisation routière, à Montréal, c’est pas une force, ça fait que j’ai pas tourné du bon bord et je me suis ramassé à Rimouski », dit-il pour expliquer cet important retard.

Juillet

2

Un nouveau site de dénonciations voit le jour sur Instagram : « Dis son surnom ». Dans l’anonymat, des entraîneurs de hockey de la LNH dénoncent les joueurs qui, à leur avis, ne se présentent pas tous les soirs. Le premier jour, c’est un certain « Chucky » qui est montré du doigt, entre autres par cet entraîneur à bout de patience : « Il joue à l’aile, au centre, à l’aile, au centre… mais peut-on savoir s’il est un centre ou un ailier, quelqu’un ? QUELQU’UN ? »

18

Début de la grande finale de la Coupe Stanley. « Je sais que j’ai dit qu’on n’allait plus jouer à l’été, mais on va se le dire, ce n’est pas la première fois que je dis des affaires plus ou moins vraies », commente le commissaire Gary Bettman lors d’un Zoom sur le bord de sa piscine.

21

Aux prises avec de graves ennuis financiers, la MLS n’a toujours pas réussi à commencer sa saison. Heureusement pour la ligue, personne ne s’en est rendu compte.

23

Cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. Les athlètes défilent tous enveloppés d’une combinaison trempée dans le Purell.

Août

1er

Plusieurs mois après avoir célébré avec ses coéquipiers malgré un diagnostic positif de COVID-19, Justin Turner des Dodgers de Los Angeles est de nouveau dans le pétrin. Cette fois, un partisan le filme à l’épicerie alors qu’il est en train de prendre une gorgée de Gatorade, et qu’il remet la bouteille sur l’étagère. « C’est ça qui arrive quand le baseball majeur nous impose une réduction de salaire », se justifie-t-il.

2

L’Impact annonce la mise sous contrat d’un certain Fern Lernout, mais le journaliste attitré à la couverture du club découvre que ce joueur est mort depuis 2017. Peu importe, son maillot devient immédiatement le maillot le plus vendu sur le site de l’équipe.

8

Cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo. Au lieu d’essayer de faire défiler environ 10 000 athlètes à deux mètres de distance, les organisateurs décident de faire ça sur Zoom. Après 10 minutes, la cérémonie cesse abruptement quand des pirates informatiques prennent le contrôle du signal et remplacent la cérémonie par la diffusion du clip de la chanson Ça va bien, de Kathleen.

15

Dans un moment de confusion, les joueurs des Sénateurs d’Ottawa décident d’aller passer le reste du mois enfermés dans un hôtel à Edmonton. « On pensait que la ligue allait encore faire des bulles cet été, mais de toute évidence, on n’a pas reçu le mémo, déplore le propriétaire Eugene Melnyk. Alors on va en profiter pour rester ici quand même et faire des tournois de Mario Kart. »

Septembre

12

Pour mousser les cotes d’écoute à la télé, les dirigeants de la Ligue canadienne de football décident de changer un peu leur livre des règlements. Ainsi, un botté de placement raté vaut dorénavant 10 points, et une équipe peut obtenir un premier essai automatique si au moins cinq joueurs de ligne sont capables de faire 10 « push-up » de suite.

14

Le calendrier de la LNH étant encore chamboulé par la pandémie, les réseaux de télé doivent rivaliser d’imagination pour meubler du temps d’antenne. Le réseau Sportsnet décide de diffuser un classique des séries entre le Canadien et les Sénateurs, la fois où Brandon Prust avait traité l’entraîneur Paul MacLean de « gros morse aux yeux globuleux ».

15

Ne voulant pas être en reste, TSN diffuse le match préparatoire du Canadien de septembre 2010, un classique qui se conclut avec Carey Price qui lance son célèbre « Chill out » aux partisans insatisfaits.

22

Novak Djokovic affirme qu’il a fait ses recherches, et il refuse une dose de vaccin contre la COVID-19. Le soir même, le célèbre joueur de tennis affirme qu’il n’a pas peur de tomber au combat, « parce que de toute façon, la Terre est plate », précise-t-il.

Octobre

5

Donald Trump annonce la création de la USFL2, une nouvelle ligue de football entièrement basée en Floride. Après trois jours de camp, la ligue doit cesser ses activités puisque 99 % des joueurs ont contracté la COVID-19 en allant chercher des sandwichs graisseux sans masque chez Arby’s.

6

Tenace, Donald Trump annonce la création de la USFL3 à bord d’une bulle qu’il se propose de créer sur Mars. Lors d’une conférence de presse dans le sous-sol d’un magasin de jouets pour adultes, Rudy Giuliani, le commissaire de la ligue, estime que les chances de succès d’une telle ligue sont « excellentes ».

7

Dans un geste surprise, les dirigeants de la USFL3 font de Lucie Laurier la DG d’une des équipes de la ligue. En conférence de presse, elle explique en partant qu’elle va militer pour que les joueurs jouent sans casque. « Parce que porter un casque, c’est un signe d’oppression », explique-t-elle.

11

Lors du traditionnel match de l’Action de grâce dans la Ligue canadienne de football, devant une foule restreinte à Hamilton, les stocks de bière sont épuisés après le premier quart, le match dure plus de cinq heures, et plusieurs partisans éméchés finissent le match en bedaine. « C’est bon de voir que peu à peu, on revient à la normale », déclare le commissaire Randy Ambrosie.

Novembre

1er

Début de la saison 2021-2022 dans la LNH. Lors du traditionnel tournoi de golf du Canadien à Laval-sur-le-Lac, David La Haye vient interrompre le point de presse de Marc Bergevin, en affirmant haut et fort qu’à son avis, Jesperi Kotkaniemi devrait jouer à l’aile et non au centre. « J’ai fait mes recherches ! », hurle-t-il à personne en particulier, avant d’être escorté par des agents de sécurité.

7

Les Yankees de New York remportent la Série mondiale dans le cadre d’un sixième match qui s’était amorcé le 30 octobre.

21

Match de la Coupe Grey à Hamilton. Le spectacle de la mi-temps est assuré par Shania Twain, qui arrive sur le terrain à bord d’une énorme tasse à café de chez Tim Horton’s. Elle passe ensuite 20 minutes à reprendre les meilleurs succès d’Anne Murray.

24

En coulisses, des joueurs de la LNH ont commencé à se plaindre d’une baisse de salaire imposée en raison de la pandémie. Sous le couvert de l’anonymat, un joueur d’une équipe de l’Association de l’Est confie à La Presse que les temps sont durs. « Il y a des gars qui ont été obligés de vendre leur bateau », explique-t-il au bord des larmes.

Décembre

1er

En raison de la pandémie, les Raptors n’ont toujours pas la permission de jouer à Toronto. « Alors y’a pas juste les Leafs qui vont rien gagner à Toronto cette saison ! », s’esclaffe l’entraîneur Nick Nurse.

8

En conférence de presse, Vince McMahon, le grand manitou de la WWE, affirme vouloir relancer sa ligue de football, la XFL. Mais le projet tombe à l’eau lorsque Donald Trump surgit par-derrière et frappe McMahon à la tête avec une chaise pliante.

12

Thierry Henry, l’entraîneur de l’Impact, se désole de la faible couverture médiatique obtenue par le club. Il déclare publiquement qu’il compte s’attaquer à cette situation lors d’une conférence de presse qui aura lieu d’ici à 2043.

25

Envahi par l’esprit de Noël, Jeff Gorton, le DG des Rangers de New York, échange Alexis Lafrenière au Canadien en retour de Paul Byron et d’un choix de troisième ronde. « Après ce qu’on a fait jadis aux partisans du Canadien avec Scott Gomez, on leur devait bien ça », explique-t-il.