Rappel de quelques évènements marquants qui se sont produits au fil du temps entre le 1er et le 7 juin. Cette semaine : une édition toute baseball.

André Rivest

La Presse

1er juin 1925 : jour de congé pour Wally Pipp

PHOTO LIBRARY OF CONGRESS Wally Pipp

Wally Pipp a été le joueur de premier but des Yankees de New York de 1915 à 1925. Il a remporté le championnat des frappeurs de la Ligue américaine à deux reprises. Il est considéré comme l’un des meilleurs frappeurs de puissance de la « dead ball era ». En 1925, le début de la saison des Yankees est pitoyable et le rendement de Pipp n’est pas au niveau habituel. Dans le but de secouer ses troupes, l’entraîneur Miller Huggins remplace Pipp au premier but par le jeune Lou Gehrig, dont Wally était le mentor. Le pauvre Pipp n’a jamais pu reprendre son poste ; Gehrig a ensuite joué 2130 parties consécutives…

1er juin 1917: un Brave sur la ligne de feu

PHOTO LIBRARY OF CONGRESS Hank Gowdy

Le receveur Hank Gowdy a été le premier joueur du baseball majeur à s’enrôler pour participer à la Première Guerre mondiale. Gowdy avait pourtant aidé les Miracle Braves de Boston à remporter la Série mondiale en affichant une moyenne au bâton de ,595 lors de la série. Plusieurs joueurs ont aussi dû mettre en pause une carrière fructueuse pour participer aux efforts de guerre. Gowdy a été le seul à combattre lors des deux grandes guerres.

6 juin 1944 : encore la guerre

PHOTO TIRÉE DE L’INTERNET Kenesaw Mountain Landis

Le baseball majeur ne sait pas trop sur quel pied danser pour participer à l’effort de guerre. En janvier 1942, le commissaire Kenesaw Mountain Landis écrit au président Franklin D. Roosevelt pour savoir si le baseball doit poursuivre ses activités. Roosevelt répond que le passe-temps national est nécessaire au moral de la population. Cette réponse est demeurée dans les annales du baseball sous le nom de Green Light Letter. Malgré tout, le baseball majeur suspend ses activités pour une journée, le 6 juin 1944, lors du Débarquement de Normandie, auquel participe notamment un jeune Yogi Berra. D’autres joueurs ont été impliqués dans la Seconde Guerre mondiale, dont Ted Williams, Bob Feller et Warren Spahn.