(Tallahassee) La Floride est devenue le deuxième État ouvrant ses portes au sport professionnel, dans le cadre de la pandémie du coronavirus.

La Presse canadienne

« Tous les sports professionnels sont les bienvenus ici, a dit le gouverneur de la Floride Ron DeSantis en conférence de presse, à Tallahassee. »

« Je dirais aux commissaires des ligues, si vous avez une équipe dans une zone où ils ne la laisseront tout simplement pas fonctionner, nous trouverons un endroit pour vous ici, en Floride. »

PHOTO LYNNE SLADKY, AP Le gouverneur de la Floride Ron DeSantis

Mardi, le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a annoncé que les sports professionnels, y compris la MLB, la NBA, la NHL et la NFL, pourraient y reprendre sans partisans, dans le respect des directives des Centers for Disease Control and Prevention.

Le mois dernier, DeSantis a décrété le sport comme faisant partie des « services essentiels », permettant à la WWE et à l’UFC de continuer dans l’État, sans fans.

Le 24 mai, le match de golf opposant Tiger Woods et Peyton Manning à Phil Mickelson et Tom Brady aura lieu à Hobe Sound, sans spectateurs.

DeSantis a lancé lundi un plan de phase 1 pour rouvrir l’État pour tous les comtés, à l’exception de Miami-Dade et Broward. Ces deux comtés ouvriront lundi prochain.

Le Heat a rouvert ses installations pour des entraînements individuels et volontaires.

DeSantis a spécifiquement mentionné le baseball, le football et le basket-ball dans ses remarques, mercredi.

« Les gens sont affamés de retrouver une partie de cela, a-t-il déclaré. Je pense que nous pouvons certainement le faire d’une manière sûre. »

– Avec ESPN