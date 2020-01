(Genève) Alors que grandissent les inquiétudes face à la propagation d’un nouveau virus en Chine, des compétitions sportives internationales ont été reportées et des tournois de qualification en prévision des Jeux olympiques ont été déplacés d’endroits.

Graham Dunbar

Associated Press

Les Championnats du monde d’athlétisme intérieurs qui devaient avoir lieu à Nanjing, en Chine, ont été reportés d’un an mercredi, tandis que la Fédération internationale de ski (FIS) a décidé de ne pas tenir les courses au calendrier de la Coupe du monde qui devaient être présentées sur le même site que pour les Jeux d’hiver de 2022 à Pékin.

L’organisme qui supervise les compétitions d’athlétisme a précisé que la compétition aura lieu en mars 2021. Elle devait initialement être disputée du 13 au 15 mars prochain.

« Nous savons que la Chine fait tout en son pouvoir pour contenir le nouveau coronavirus et nous l’appuyons dans ses efforts. Toutefois, il est nécessaire de fournir à nos athlètes, à nos fédérations membres et à nos partenaires une avenue claire face à des circonstances qui sont complexes et qui évoluent rapidement », ont déclaré les dirigeants de World Athletics dans un communiqué.

Nanjing est située à environ 530 km de Wuhan, où s’est déclenchée l’épidémie.

En ski alpin, une descente masculine devait avoir lieu le 15 février à Yanqing en guise de coup d’envoi d’un week-end de deux épreuves.

« En raison de l’éclosion et de la propagation continue du coronavirus, la FIS, l’Association chinoise de ski et le Comité organisateur local de Yanqing ont conjointement décidé de ne pas tenir (les courses) », a fait savoir la FIS, dans un communiqué.

La Fédération a précisé qu’elle annoncera ultérieurement si la descente et le super-G seront présentés à un autre moment.

Précédemment, la Fédération internationale de hockey sur gazon avait annoncé le report de matchs de la Ligue professionnelle en Chine.

Parmi les manifestations sportives à venir, la plus importante sera le Grand Prix de Formule 1 à Shanghai, le 19 avril 2020. L’événement attire d’imposantes foules autant la journée de la course que lors de celles réservées aux essais libres et aux qualifications.

Au cours des derniers jours, des événements de qualifications pour les Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo ont été perturbés. C’est le cas en soccer féminin et en basketball féminin, alors que des matchs ont été transférés en Australie et en Serbie. Les matchs de soccer avaient été transférés une première fois, de Wuhan à Nanjing. Les tournois de boxe pour les régions de l’Asie et de l’Océanie auront lieu en Jordanie, en mars.

Plus de 130 personnes ont succombé en Chine à cause du virus, dont une première à Pékin. Selon des chiffres publiés mercredi, le nombre de cas s’élève à environ 6000.