Exercice ludique sur ce que nous réservent les 12 prochains mois... ou peut-être pas!

Richard Labbé

La Presse

Janvier

1er : Dans la foulée des accusations d’inconduite qui pleuvent sur les entraîneurs de hockey, des joueurs du Canadien admettent avoir eu à composer avec des symptômes de dépression quand Claude Julien s’est mis à employer Jordan Weal au sein de l’attaque à cinq. « Je le regrette sincèrement », s’excuse Julien dans un communiqué.

3 : Dans la même veine, Marc Crawford sort de son mutisme et admet avoir déjà, littéralement, donné un coup de pied au derrière de Sean Avery. « Mais je suis sûr que tout le monde aurait fait la même chose à ma place », se défend-il.

9 : Avec un solide sens du timing, les Alouettes profitent du passage de Connor McDavid et des Oilers d’Edmonton au Centre Bell pour annoncer l’embauche de Tom Brady à titre d’adjoint à l’entraîneur Khari Jones.

26 : Match des Étoiles de la LNH. Les partisans du CH décident de « paqueter » le vote et font élire Nick Cousins.

Février

1er : Dans le cadre de sa nouvelle promotion « Tous ensemble dans la cave ! », le Canadien offre des billets à 50 % de rabais à chaque partisan qui regarde le match quelque part dans un sous-sol.

3 : Les Ravens de Baltimore remportent le 53e Super Bowl. « Je suis pas mal certain que les fans sont contents, surtout parce que notre victoire a permis à tout le monde de ne pas voir l’air bête à Bill Belichick sur écran géant pendant quatre heures », se réjouit le quart Lamar Jackson.

12 : David Pastrnak marque son 50e but de la saison lors de la visite des Bruins de Boston au Centre Bell. Au terme du match, le directeur général Marc Bergevin tient à rassurer les partisans. « Il était déjà pris quand on a choisi Scherbak au premier tour en 2014, mais n’ayez crainte, on aurait trouvé le moyen de le rater pareil », affirme-t-il.

24 : Date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Le Canadien fait l’acquisition de deux joueurs dont on aura tous oublié le nom d’ici au mois de juin.

Mars

3 : Le gardien Carey Price accorde 10 buts sur 11 tirs au Centre Bell face aux Islanders de New York. Après le match, le directeur général Marc Bergevin décide de se porter à sa défense. « À la fin de la journée, c’est la faute à Keith Kinkaid », explique-t-il.

8 : Au tournoi de tennis de Monterrey, Eugenie Bouchard doit abandonner en raison de douleurs aux poignets, liées au syndrome du canal carpien. « C’est dur à comprendre, parce que j’ai déjà visité le canal de Suez et le canal de Panamá, mais jamais le canal carpien », affirme-t-elle.

10 : Les rumeurs du déménagement des Rays de Tampa Bay à Montréal s’intensifient lorsque l’organisation des Rays décide de retirer le numéro 53 ayant jadis appartenu à Trace Coquillette.

Avril

4 : Championnat du monde de Formule E à Rome. Le Britannique Alexander Sims remporte l’épreuve et dans un geste-surprise décide d’échanger son trophée en retour de crédits d’émission de carbone.

8 : Début des séries dans la LNH. Évidemment que le Canadien n’y est pas. « À la fin de la journée, il n’y a personne qui nous voyait dans les séries, alors pour moi, ce n’est pas nécessairement un échec », commente le directeur général Marc Bergevin.

12 : Dernière journée des Championnats du monde d’haltérophilie à Moscou. Dans un geste d’une arrogance sans précédent, la délégation russe se présente aux compétitions en arborant des t-shirts sur lesquels il est écrit « si tu triches pas, c’est parce que t’essaies pas ».

15 : Lors du bilan de fin de saison du Canadien, le propriétaire Geoff Molson admet du bout des lèvres que les attentes de son équipe devront être revues à la baisse. « Nous sommes déjà passés par des plans quinquennaux et une réinitialisation, explique-t-il. Cette fois, je dirais que nous entamons la phase 1 de notre plan de relance de cinq ans, qui devrait comprendre plus de trois phases. J’espère que c’est clair pour tout le monde. »

Mai

13 : Stephen Bronfman annonce un nouveau plan pour le retour des Expos : après l’idée de la garde partagée avec les Rays, il propose de prendre les Rays une fin de semaine sur deux. Les dirigeants du baseball majeur sont dubitatifs.

15 : Mike Babcock refait surface, et les Oilers d’Edmonton causent la surprise en l’embauchant. D’emblée, il place Connor McDavid dans l’embarras en lui demandant de dresser une liste de tous les joueurs qui ont l’habitude de voler des serviettes d’hôtel.

22 : Don Cherry est embauché par un réseau de télévision pour décrire des compétitions de minigolf. Il est renvoyé après le premier épisode quand il critique Carl Carmoni, « un gars avec un nom pas du tout canadien que personne n’est capable de prononcer ».

Juin

2 : Les joueurs des Rays de Tampa Bay ont pris l’habitude de chanter « Heille, fait-tu frette ? T’es-tu ben dans ton coton ouaté ? » après chaque victoire. De fins observateurs remarquent qu’il s’agit là d’un effort d’intégration à la culture québécoise, et que le déménagement du club vers Montréal n’est plus qu’une question de temps.

12-14 : C’est le week-end du Grand Prix de Montréal. En fin de course, quatre pilotes se retrouvent à traverser le pont Samuel-De Champlain en direction de Brossard en raison de panneaux de signalisation qui causent la confusion.

20 : Les Alouettes sont encore à vendre, et il est maintenant possible d’acheter le club sur Kijiji. La plupart des acheteurs potentiels insistent toutefois pour que le club leur soit livré à domicile, ce qui a pour effet de compliquer les choses.

26-27 : Le Canadien repêche premier, et en plein Centre Bell, le club choisit Alexis Lafrenière. Le directeur général Marc Bergevin est déjà euphorique par rapport à la prochaine saison. « Il va faire tout un trio avec Nate Thompson et Jordan Weal ! », promet-il.

Juillet

1er : Ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH. Le Canadien passe bien près de mettre un joueur important sous contrat.

13 : Afin d’attirer plus de spectateurs au stade Saputo, l’Impact promet de donner 20 $ aux 10 000 premiers fans qui vont se présenter au prochain match. En coulisses, des dirigeants de la MLS s’interrogent sur le bien-fondé de cette audacieuse stratégie.

24 : Cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo. À la demande générale, celui qui allume la flamme est l’ex-défenseur Hiroyuki Miura, jadis un choix de 11e tour du Canadien en 1992. « Le pire, c’est que je serais pas mal meilleur que Brett Kulak si je décidais de revenir au jeu ! », commente-t-il avec joie.

25 : Le Canadien confirme une nouvelle entente d’une saison à deux volets avec Hiroyuki Miura.

Août

5 : Carey Price remporte la Coupe Molson même si le Canadien ne joue pas.

8 : Début du tournoi de la Coupe Rogers à Montréal. Eugenie Bouchard passe la semaine en maillot avec sa sœur à la plage de Verdun.

9 : Coup de théâtre lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo : le CIO annonce que la délégation russe en entier est disqualifiée en raison d’allégations de tricherie. Les premiers doutes sont apparus quand un ours sibérien a pris part à la compétition de vélo de montagne.

20 : Les camps d’entraînement de la NFL battent leur plein, et Tom Brady annonce qu’il va prendre sa retraite… avant de se raviser et de revenir chez les Patriots. « Si Claude Blanchard a pu conter des jokes passé 70 ans, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas jouer aussi longtemps moi aussi ! », explique-t-il.

Septembre

8 : Début de la saison dans la NFL. L’avion qui devait amener les Dolphins de Miami à Foxboro pour y affronter les Patriots se pose par mégarde à La Havane, et les Dolphins perdent le match par forfait. Une enquête de la NFL détermine que le nom du pilote serait un certain « B. Belichick ».

12 : Ouverture des camps d’entraînement dans la LNH. Plusieurs entraîneurs et dirigeants en profitent pour admettre publiquement avoir maltraité des joueurs par le passé. « En mon nom et au nom des Sénateurs, j’aimerais m’excuser publiquement pour tous ces pauvres jeunes que nous avons repêchés et qui n’ont eu d’autre choix que de venir jouer à Ottawa, déclare le propriétaire Eugene Melnyk. Personne ne mérite ça. »

15 : Tournoi de golf du Canadien. Le propriétaire Geoff Molson refuse de promettre une Coupe Stanley aux partisans. « Mais je peux vous promettre que Carey Price va remporter la Coupe Molson. Ça fait-tu pareil ? »

20 : Infatigable, Stephen Bronfman revient à la charge auprès des dirigeants du baseball majeur : il propose de garder les joueurs des Rays à Montréal tout en promettant de payer une pension alimentaire et de débourser 50 % du coût des vêtements. Cette autre proposition est immédiatement rejetée.

Octobre

4 : La saison de la NFL bat son plein, mais les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se retrouvent de nouveau au banc des accusés. Cette fois, ce sont les Bills qui les accusent d’espionnage. « Nous avons eu des soupçons quand une certaine Gisele Bundchen est venue passer une audition avec les cheerleaders, et qu’elle avait des micros cachés dans ses pompons », affirme une source de l’organisation des Bills.

7 : Début de la saison 2020-2021 dans la Ligue nationale de hockey. Le directeur général Marc Bergevin, toujours à la recherche d’un défenseur gaucher pour jouer avec Shea Weber, offre en guise de désespoir un contrat d’une saison à Peter Popovic. Ce dernier était en train de jouer à NHL 1999 dans son sous-sol quand il a reçu l’offre. « Je ne suis plus capable de suivre et je tourne d’un seul bord, alors je vais cadrer parfaitement avec le Canadien », fait savoir le vétéran.

10 : La vague d’accusations envers les entraîneurs du hockey se poursuit. Cette fois, c’est un ancien joueur du Canadien qui, sous le couvert de l’anonymat, accuse Claude Julien de l’avoir forcé à lui laisser le dernier plat de lasagne lors d’un repas d’équipe au retour d’un match. « J’ai dû prendre le poisson à la place, raconte le joueur. C’est inhumain. »

15 : Les séries battent leur plein dans le baseball majeur, et la plupart des matchs ne sont pas présentés à guichets fermés. « Nous allons devoir travailler très fort pour que nos matchs se terminent à des heures raisonnables, genre avant 3 h du matin », admet le commissaire Rob Manfred.

Novembre

8 : Les Alouettes concluent leur saison avec une fiche de 3-15. Cette fiche leur permet quand même de prendre part aux séries, selon des paramètres de la Ligue canadienne que personne ne comprend. Aussi, tous les joueurs des Alouettes obtiennent un trophée de participation.

12 : Le commissaire de la LNH Gary Bettman annonce la tenue d’une autre Coupe du monde de hockey pour 2024. Parmi les changements proposés pour pimenter la formule : la formation d’une équipe composée de joueurs de 65 ans et plus. « Ça va permettre à toute une génération de découvrir des légendes comme Gary « Suitcase » Smith et André « Moose » Dupont », explique-t-il.

22 : Présentation du 108e match de la Coupe Grey à Regina. Le spectacle de la mi-temps est offert par Shania Twain, qui arrive assise dans un traîneau à chiens (DERNIÈRE HEURE : on nous recommande de retirer cette blague parce que c’est déjà arrivé pour de vrai).

25 : Après une première saison aux résultats mitigés, Vince McMahon, le grand manitou de la XFL, propose une série de changements pour améliorer la qualité de sa ligue de football. Ainsi, il sera parfaitement légal de frapper le quart-arrière à grands coups de chaise pliante derrière la tête.

Décembre

1er : Dans une autre campagne de pub de McDonald’s, Marc Bergevin vante le goût des nouvelles frites de la chaîne. « Ces frites-là sont minces… comme nos chances de faire les séries ! », lance-t-il à la caméra, tout en riant de bon cœur.

10 : Les dirigeants de l’Impact annoncent leur intention de ramener le soccer en salle. « Je suis en train de découvrir qu’à Montréal, il y a encore de nombreux fans de soccer qui sont nostalgiques de la belle époque des matchs de 28-24 au Centre Molson », déclare l’entraîneur Thierry Henry.

11 : Les Bengals de Cincinnati affirment de nouveau avoir été espionnés par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Patriots sont blanchis quand une enquête interne de la NFL détermine qu’il n’y a aucune raison valable d’espionner les Bengals de Cincinnati.

20 : Une vaste enquête du CIO laisse entendre que les athlètes russes de toutes les disciplines de l’univers sont soupçonnés de tricherie depuis très longtemps. Cette longue liste comprend le nom du lutteur Nikolai Volkoff, accusé d’avoir mis ses doigts dans les yeux de plusieurs adversaires lors de ses combats des années 80, alors que l’arbitre avait toujours le dos tourné.