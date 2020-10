Toutes les activités sportives encadrées seront stoppées net pour au moins trois semaines en zones rouges ce jeudi. Toutes ? Pas tout à fait. Le complexe du Parc Olympique de l’Institut national du sport (INS), qui encadre la préparation des athlètes olympiques et paralympiques, bénéficiera d’une dérogation.

Frédérick Duchesneau

La Presse

C’est ce qu’a dévoilé Jean Gosselin, directeur des communications et du marketing de l’INS, en entretien téléphonique mardi midi.

« On nous a permis de poursuivre nos activités à cause de la nature exceptionnelle de notre milieu, qui rend des services exceptionnels à une clientèle qui est exceptionnelle. Parce que les athlètes qui sont chez nous, ce sont ceux qui sont en préparation pour les prochains Jeux olympiques. Ceux qui se pointent chez nous se retrouvent dans un milieu qui est très encadré, par des professionnels médicaux, scientifiques. On ressemble davantage à un milieu professionnel qu’à un milieu de sport », explique M. Gosselin.

L’INS a donc reçu une forme d’exemption de la part des autorités de la Santé publique.

« C’est une forme de dérogation, effectivement, qu’on a obtenue du Ministère. Ce n’est pas le grand public qui vient ici. Si vous n’êtes pas un athlète identifié, si vous n’êtes pas en préparation olympique ou paralympique, vous ne venez pas chez nous. Ce n’est pas un centre d’entraînement. »