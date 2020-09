C’est le retour dimanche prochain de notre populaire chronique Mauvaise conduite, celle où on demande à nos journalistes de répondre à des questions du genre « quelle est la question que vous aimeriez n’avoir jamais posée ? » Pour ce dimanche, on vous laisse choisir la question ! Envoyez-nous vos suggestions. On les attend avec impatience.

Écrivez-nous à sports@lapresse.ca