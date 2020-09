Les Flyers forcent la présentation d’un 7e match

(Toronto) Ivan Provorov a marqué le but vainqueur après 15 : 03 de jeu en deuxième période supplémentaire et les Flyers de Philadelphie ont défait les Islanders de New York 5-4, jeudi, forçant la présentation d’un septième match dans leur série demi-finale de l’Association de l’Est.