(Tokyo) Ben Smith a inscrit deux essais, Kieran Read a fait la démonstration de sa force et Sonny Bill Williams a complété deux passes après contact alors que les trois vétérans des « All Blacks » prennent leur retraite avec une médaille de bronze au cou à ajouter à leurs précédents titres à la Coupe du monde de rugby.

John Pye

Associated Press

Six jours après une défaite en demi-finale contre l’Angleterre, qui a mis fin aux espoirs de la Nouvelle-Zélande de décrocher un troisième titre mondial consécutif, les Néo-zélandais ont vaincu le Pays de Galles 40-17 dans le match pour la troisième place.

Ce n’est pas une surprise. Les All Blacks n’ont jamais subi deux défaites consécutives depuis 2011 et leur dernière défaite contre le Pays de Galles date de 66 ans.

Un nouveau champion sera couronné samedi à Yokohama lorsque l’Afrique du Sud et l’Angleterre s’affronteront lors d’un match revanche de la finale de 2007, que les Springboks avaient remporté 15-6.

Par une soirée fraîche au Stade de Tokyo, Smith, Read et Williams se sont offert un bref moment de gloire pour couronner leur longue carrière. C’était également le dernier match des deux entraîneurs-chefs, Steve Hansen mettant fin à un long séjour à la tête des All Blacks pour prendre en mains l’équipe du Japon et Warren Gatland retournant en Nouvelle-Zélande pour entraîner un club de Super Rugby après 12 ans passés au Pays de Galles.

Cette série de départs à la retraite a ajouté un peu de lustre à un match que généralement ni l’une ni l’autre des deux équipes ne veut jouer, mais que ni l’une ni l’autre aussi ne veut perdre.

Pour son 127e et dernier match, Read a dominé le nombre de plaquages avec 21 et a réalisé de solides portées.

« J’ai vraiment essayé de rester dans le moment présent, a confié le capitaine des All Blacks, qui a dirigé le haka d’avant-match et qui a plus tard célébré avec sa famille sur le terrain. En ce qui concerne cette Coupe du monde, il faudra du temps pour surmonter la déception. Mais (éventuellement), j’en aurai de bons souvenirs. »