 Donner son temps et son argent pour représenter le Canada 

Les Jeux panaméricains se tiennent à Lima, au Pérou, du 26 juillet au 11 août. Parmi les athlètes canadiens présents, des Québécois pratiquent des sports peu médiatisés et doivent souvent conjuguer le travail avec la compétition. Portraits d'athlètes aux parcours inusités. Aujourd'hui : Myriam Laplante, Catherine Léger et Vassilia Gagnon, handball Demain : Joey Savoie, golf

On parle de passion parce qu'il en faut beaucoup pour choisir de mener, parfois depuis près d'une décennie, une carrière de handball. « On vit une réalité différente par rapport à beaucoup de sports de niveau national », reconnaît Vassilia, gardienne de but. Loin des projecteurs et sans grandes subventions, elles investissent temps et argent pour pouvoir représenter le Canada sur la scène internationale.

En ce lundi du mois de juillet, une quinzaine de joueuses s'activent dans un gymnase scolaire de La Prairie. Il y a notamment Myriam Laplante et Vassilia Gagnon, deux kinésiologues qui étudient en ostéopathie. Catherine Léger, qui joue et étudie en France, est retenue par son travail estival dans une pharmacie de la Rive-Sud.

Au chapitre des finances, c'est la débrouillardise qui prime. « On avait un camp l'été passé en France et, pour limiter les coûts, on n'a pas amené de physiothérapeute ou de thérapeute, illustre Vassilia. On est quelques filles à étudier dans le domaine, alors on se soignait et on se traitait entre nous avant les matchs. Les adversaires nous traitaient quasiment de folles. »

Dans la première catégorie, ces joueuses doivent jumeler leur pratique sportive avec un travail et, bien souvent, les études. Cela varie d'une joueuse à l'autre, mais le programme hebdomadaire comprend deux ou trois entraînements de handball, mais aussi des séances de musculation et de cardio.

« Chaque fille a cherché du financement et fait du socio-financement. Elles ont pris la démarche au sérieux en cognant aux portes, mais sans être en mode victime. Ça fait longtemps que je leur dis de ne pas trop se casser la tête avec ça et de se concentrer sur notre objectif. »

« Quand on m'en parle, j'en ai encore des frissons. C'était un tournoi exceptionnel. On est toutes revenues plus fortes physiquement et mentalement, mentionne Catherine, qui vante la solidarité du groupe. On a souvent eu le statut de négligées, mais on est capables de faire de belles choses ensemble. On est une vraie équipe et pas des joueuses qui jouent juste ensemble. »

« Ça fait 10 ans que je suis dans le programme national et c'est la première fois qu'on a une équipe aussi soudée. La dynamique et l'esprit d'équipe, ça part aussi de l'entraîneure, estime Vassilia. Nathalie est respectée autant des joueuses que des dirigeants. »

« Si on joue comme au Mexique, on peut battre Cuba et Porto Rico. Par contre, on s'entend que le Brésil est une équipe pro avec des filles qui sont payées pour jouer en Europe. Il n'est pas réaliste de viser ce calibre, mais on vise la troisième place. On croit à ça », martèle Myriam.

Il y a quatre ans, l'équipe canadienne avait pris la dernière place de son groupe et abouti à la septième place du tournoi panaméricain. Au-delà du cadre purement sportif, les joueuses avaient vécu l'émotion d'un tournoi à domicile, à Toronto.

« Je me souviens des cérémonies d'ouverture et de fermeture, ainsi que du village des athlètes. J'avais l'impression d'être traitée comme une Marianne St-Gelais ou une Jennifer Abel, souffle Myriam. Depuis 2010, on s'entraîne pour cet objectif-là. Tous les investissements et les sacrifices en valent la peine quand tu vis ces moments-là. »