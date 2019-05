 «Martin, qu'est-ce qui ne va pas ?» 

Il y a des gens qui vont appeler ça le blues post-expédition. Je pense plutôt que le vrai terme, à assumer, est dépression post-expédition. Quand on en parle, on voit le regard de certaines personnes changer. C'est rare qu'on se vante et qu'on dise : "Eh, savez-vous quoi ? Je suis en dépression, ça ne va pas." Avec les réseaux sociaux, on essaie de se montrer sous son meilleur jour, mais j'ai toujours voulu que monsieur et madame Tout-le-Monde se retrouvent à travers moi. Je ne veux pas projeter l'image d'un surhomme ou d'un héros.

« Je n'étais pas là du tout cet hiver. J'étais triste, tout croche et la vie sur l'eau me manquait. Après mon aventure, j'avais l'impression de revenir dans un monde qui ne me ressemblait pas. C'est comme si ma vie dans la marge, en canot, était devenue mon vrai environnement. D'ailleurs, je dis souvent que je me rapproche du bonheur une aventure à la fois.

Les aventuriers sont perçus comme des gens braves, courageux, inébranlables, forts et qui relèvent des défis insurmontables. Lors de mes premières expéditions, je suis rentré un petit peu dans le moule et j'ai essayé de projeter cette image-là. Finalement, je me suis rendu compte que, moi, je n'étais pas comme ça.

Quand je finis une expédition, je suis toujours partagé entre l'euphorie d'avoir atteint mon but et l'épuisement. La question que l'on me pose souvent, c'est : "What's next ? Quelle est ta prochaine épopée ?" Mais, en fait, l'aventure que je viens de vivre n'est pas encore finie. Le retour à la maison en fait partie et c'est, pour moi, la portion la plus difficile. Elle est bien plus compliquée à gérer que la planification, les tempêtes ou les conflits avec les coéquipiers. C'est une sorte de sentiment de vide.

L'hiver a été long, gris et froid à Montréal. Je me sentais bien seul. J'ai prêté l'intention aux autres de ne pas comprendre ce que je vivais. Nos amis sont fins et ils veulent nous aider, mais j'ai l'impression qu'ils ne saisissent pas toute la noirceur qui peut nous habiter. C'est même plus que ça, c'est une forme de tristesse qui est inexplicable. Je me suis plusieurs fois demandé cet hiver : "Martin, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es revenu à la maison, tu as retrouvé les gens que tu aimes, tu as le confort de ton lit et de la bonne nourriture."

Mais quand tu passes autant de temps dans un canot, dans une tente et que la forêt est ta maison, ça devient ton identité.

Avant, j'étais Martin l'ami, le technicien en travail social, mais maintenant, je suis devenu Martin le canoteur et l'aventurier. C'est un mode de vie tellement différent qu'il est nécessaire d'avoir une période d'adaptation lors du retour.