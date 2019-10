Le Café Bloc occupera un espace de près de 930 mètres carrés à deux pas du métro Saint-Laurent. L’endroit sera consacré au bloc (escalade courte et très technique effectuée sans corde) et à la convivialité.

Au Québec, on a vu des salles d’escalade se monter dans des églises, des cinémas abandonnés ou autour d’un silo industriel. Dès l’an prochain, ce sera au sein d’un ancien peep-show du boulevard Saint-Laurent que les amateurs de bloc pourront monter au septième ciel.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Les gyms d’escalade, c’est comme les cafés de chats : ces derniers temps, ça prolifère à Montréal. Qui s’en plaindra ? Surtout pas les grimpeurs du centre-ville qui auront accès, à deux pas du métro Saint-Laurent, à un espace de près de 930 mètres carrés (10 000 pieds carrés) consacré au bloc (escalade courte et très technique effectuée sans corde) et à la convivialité.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR CAFÉ BLOC Plan du futur Café Bloc

C’est après avoir multiplié les voyages d’escalade autour du monde que Jean-François Gravel et Sébastien Aubé, deux entrepreneurs et amis montréalais, ont commencé à hisser le projet de Café Bloc – en partant d’assez bas, étant donné l’ancienne vocation érotique du local, et surtout son délabrement avancé. « Le bâtiment était à moitié démoli et abandonné depuis plusieurs années. On a même trouvé de vieilles cassettes érotiques dans le sous-sol ! Le toit coulait, la céramique était cassée dans tous les sens, etc. C’était un gros défi d’en faire un espace d’escalade », expliquent-ils.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Jean-François Gravel

Mais une fois les dernières prises vissées aux pans, début 2020, le changement d’ambiance radical devrait émoustiller les athlètes du coin. « Notre but, c’était surtout de reproduire le vibe de la communauté de grimpeurs, quand les gens se retrouvent à la falaise, jasent, soupent ou prennent une bière ensemble, lisent dans un hamac… », expliquent les deux complices depuis l’île grecque de Kalymnos, où ils étaient en voyage d’escalade.

On souhaite que ce ne soit pas juste un endroit où on vient, on grimpe, puis on repart. Jean-François Gravel et Sébastien Aubé

ILLUSTRATION FOURNIE PAR CAFÉ BLOC Plan du futur Café Bloc

À l’issue de ce programme de rénovation extrême, on retrouvera donc, outre une centaine de « problèmes » (mini-voies de bloc) pour tous les niveaux et répartis sur une salle principale et une mezzanine, une salle d’entraînement, des espaces de détente et de restauration (avec cafés, repas et bières de microbrasserie) puis, peu avant l’été, une grande terrasse sur le toit avec hamacs et slacklines.

Pour les voies comme pour les bières, la rotation sera de mise, avec un renouvellement régulier de celles-ci. Un tiers des « problèmes » sera destiné aux débutants, la moitié aux niveaux intermédiaires, et le reste aux experts des mouvements inhumains.

Sauna et petits soins

Indéniablement, on assiste à une explosion de l’escalade et des structures dans la région montréalaise sur les 10 dernières années : naissance de Zéro Gravité, Bloc Shop, Canyon Escalade, développement d’Allez Up… Ce nouvel acteur qui intervient en pleine floraison pourrait-il provoquer une saturation ?

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Sébastien Aubé

« On pense que la demande pour l’escalade dépasse l’offre et qu’on est dans le pic. Avec Café Bloc, on offre quelque chose de différent et une localisation très accessible pour les travailleurs et les étudiants, qui peuvent venir facilement pendant leur pause, avant ou après leur travail », indique Sébastien Aubé.

Question distinction, on y retrouvera en effet des services singuliers qui devraient séduire les grimpeurs aux muscles endoloris, à savoir un sauna sec et des services de soins en massothérapie et ostéopathie. « On trouvait qu’un sauna pour pouvoir vraiment relaxer, ça manquait dans les salles à Montréal. Quant à la salle de traitements, qui permet d’avoir des services et un suivi sur place, elle est très complémentaire à l’escalade de bloc, où l’on se blesse souvent », fait remarquer Jean-François Gravel.

L’ancien peep-show séduira-t-il les adeptes de la grimpe ? Au vu de ses futurs atouts, l’affaire semble dans la poche.

Le gym sera situé au 1211, boulevard Saint-Laurent.

Tarifs prévus : 18 $ pour la journée, 70 $ pour l’abonnement mensuel (respectivement 17 $ et 60 $ pour les étudiants)

Allez Up ouvrira aussi une salle de bloc...

Au-delà de l’inauguration olympique de la discipline, 2020 sera assurément l’année de l’escalade. Le centre Allez Up, qui dispose déjà d’une salle à Pointe-Saint-Charles, prévoit aussi d’inaugurer au printemps prochain une nouvelle structure à l’intersection de la rue Bishop et du boulevard René-Lévesque. « Ce nouvel emplacement de 14 000 pieds carrés [1300 mètres carrés] sur deux étages sera dédié à l’escalade de bloc et à l’entraînement spécifique », a indiqué à La Presse Antoine Séguin, directeur général du centre.

... de même que Le Crux à Laval

Les grimpeurs lavallois ne seront pas oubliés puisque le centre Le Crux, implanté à Boisbriand, inaugurera à son tour une nouvelle salle de 1580 mètres carrés (17 000 pieds carrés) consacrée au bloc uniquement, à côté de la station de métro Montmorency. L'ouverture est prévue pour la fin de l'hiver, soit mars ou avril 2020.