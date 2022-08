Les vacances ont reposé votre corps et votre esprit ? Alors que le mois d’août déjà amorcé nous rapproche tranquillement de la rentrée, voici cinq suggestions d’évènements et d’activités pour se centrer, rester connecté et faire le plein d’énergie positive !

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Reconnecter avec sa voix intérieure à l’Anatha Fest

C’est plus d’un millier de personnes qui ont vécu l’expérience Anatha Fest depuis son lancement en 2019. Fondée par Claudine Langlois (Doshayoga), l’évènement compte sur une nouvelle partenaire et directrice artistique cette année, la bien connue DJ Abeille Gélinas. Inspiré par les ambiances de festivals comme Wanderlust, Burning Man et Osheaga, Anatha se distingue par sa formule zéro alcool et zéro déchet. Pour cette 4e édition, rendez-vous dans le village de Saint-Fortunat, dans Chaudière-Appalaches, pour trois jours où il sera possible de reconnecter avec sa voix intérieure grâce à divers ateliers de yoga et de respiration, des performances artistiques de cirque, danse et musique, et autres danses extatiques, créations de mandalas et conférences axées sur le bien-être, dans une ambiance qu’on promet magique.

Du 12 au 14 août ; les billets pour l’admission générale sont en vente en ligne au coût de 306 $ jusqu’au 11 août.

Méditer au lever du soleil à Québec

PHOTO FOURNIE PAR MÉDITATION AU LEVER DU SOLEIL Le quai des Cageux, à Québec

Méditation au lever du soleil est un OBNL fondé par Sophie Paquet et David Fortin. Ensemble, ils ont eu la géniale idée de proposer des méditations au lever du soleil, accompagnées de musique, sur un des plus beaux sites de la ville de Québec : le quai des Cageux, situé sur la promenade Samuel-De Champlain, directement en face du fleuve. Pas besoin d’être un pro de la méditation pour profiter de la programmation gratuite, qui se déroulera les mardis et samedis matins, jusqu’au 15 octobre. Seule consigne à respecter : garder le silence. Concerts méditatifs au son des bols tibétains ou de cristal, du didgeridoo ou du hautbois, et méditations guidées y seront proposées alors que le soleil se lève sur le fleuve. Pour souligner le lancement de la saison, un concert spécial de Vieux Farka Touré et ses rythmes du Sahara aura lieu le jeudi 11 août, à 5 h 15.

Gratuit. Remis au lendemain en cas de pluie.

Célébration aux lanternes à Val-David

PHOTO GENEVIÈVE RIVARD, FOURNIE PAR ASTRANCIA Astrancia offre des cérémonies en utilisant des lanternes en verre soufflé comme objet d’art rituel.

Fondée par Andrée Perreault, Astrancia se veut une entreprise de création d’espaces sacrés, un projet de cœur, une quête pour aider les gens à allumer leur feu intérieur, grâce à un objet d’art rituel qui prend la forme d’une lanterne en verre soufflé créée par des artisans québécois. Elle organise samedi à Val-David un lancement, sous la forme d’une Célébration des lanternes, à la Chaumière Fleur Soleil du Grand pavillon des lumières. Offrande de fleurs, accompagnement sonore, rituel de création de jardins et, bien sûr, allumage des lanternes ponctueront cette soirée sous le signe de la beauté et du recueillement. L’évènement est gratuit, mais il faut réserver sa place en ligne.

Le 13 août, de 18 h à 20 h

Plonger dans l’hydrothérapie au Scandinave Spa

PHOTO DFMOTION INC. FOURNIE PAR SCANDINAVE SPA Séance d’hydrothérapie avec guide au Scandinave Spa

Les bienfaits de l’hydrothérapie sont bien connus. Mais encore faut-il s’y adonner dans les règles de l’art pour en retirer le maximum de bénéfices. Ce qui n’est pas toujours facile à faire par soi-même au spa. Voilà pourquoi le Groupe Scandinave Spa a décidé d’offrir des nouvelles séances d’initiation à l’hydrothérapie guidées à ses clients à ses deux emplacements du Vieux-Montréal et de Mont-Tremblant. C’est Scott Simons, ambassadeur pour le groupe, qui guidera les séances d’une quarantaine de minutes pour des petits groupes d’un maximum de 15 personnes. Il vous apprendra à plonger dans les chaleurs extrêmes, froides ou chaudes, et à respecter le temps d’immersion — de 10 à 15 minutes de chaud, de 5 à 20 secondes de froid, puis une détente de 10 à 15 minutes — notamment grâce à la maîtrise de votre respiration. Une façon de vivre à fond l’expérience thermale, et de se mettre au défi, tout en lâchant prise.

Les 12 et 24 août à Mont-Tremblant, le 23 août dans le Vieux-Montréal, à partir de 70 $ (formule guidée et accès aux bains) ou de 165 $ (avec massage). D’autres dates à venir cet automne.

Yoga et musique au Quartier des spectacles

PHOTO FOURNIE PAR YOGATRIBES YogaTribres proposera deux classes de yoga gratuites au Quartier des spectacles.

Entreprise montréalaise spécialisée dans les cours et évènements de yoga, YogaTribes s’associe à La Virée classique et à l’Orchestre symphonique de Montréal pour deux évènements gratuits alliant yoga et musique, au parc de l’esplanade Tranquille du Quartier des spectacles. La maître yogi Britta Morielle animera la séance du samedi 13 août à 10 h et Pascale Audrey, celle du 14 août, à 14 h. Les deux classes extérieures seront accompagnées par la musique du duo de violoncelle et marimba Stick & Bow. Pour en profiter, il suffit de réserver sa place en ligne.