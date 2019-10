Une campagne mettant en vedette les humoristes Medhi Bousaidan et Rosalie Vaillancourt passe par l’humour pour s’adresser aux jeunes de 11 à 17 ans, de plus en plus nombreux à vivre de l’anxiété.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

La campagne de prévention « Respire. Laisse pas ton stress avoir le dernier mot ! » prend la forme de capsules vidéo interactives dans lesquelles les humoristes interprètent Jean Goisse et Sarah Sure.

Ils interviennent dans des situations quotidiennes de stress potentiel pour un ado : à la maison, à l’école et sur les réseaux sociaux.

Le projet est né d’une collaboration entre la Fondation André-Boudreau et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Consultez le site de la campagne : https://tuaslederniermot.com/