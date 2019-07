Les influenceurs du mieux-être

Bien que le phénomène soit surtout américain, au Québec, quelques psychologues et thérapeutes utilisent les réseaux sociaux en général pour discuter de santé mentale.

Valérie Simard

Parmi les photos de plage, de restaurants à la mode et de jus de céleri se glisse une réflexion sur fond pastel à propos des symptômes de la codépendance. Qualifiés de nouveaux poètes d'Instagram par le New York Times, les professionnels de la santé mentale ont une présence de plus en plus forte sur les réseaux sociaux.

Elles - ce sont surtout des femmes - ont autant d'abonnés que bon nombre d'influenceurs. Pourtant, leur compte Instagram ne fait ni rêver aux prochaines vacances ni découvrir les tendances mode de la saison. Psychologues, thérapeutes et coachs de vie, elles partagent du contenu qui va au-delà du mantra éculé. Elles donnent des pistes pour entretenir une saine relation de couple, contrer les pensées négatives, faire face à l'anxiété ou à l'épuisement professionnel. La thérapeute californienne Lisa Olivera (@lisaoliveratherapy) est l'une des pionnières de cette tendance aux États-Unis. Elle a créé son compte à la fin de 2017 alors qu'elle démarrait sa pratique privée. Aujourd'hui, elle rejoint 161 000 abonnés. « C'était inspirant de voir combien de personnes voulaient en apprendre plus sur la santé émotionnelle, regarder à l'intérieur d'elles-mêmes et travailler sur elles, même si elles n'étaient pas capables d'avoir accès à une thérapie », a-t-elle déclaré au New York Times dans un article publié au début du mois. En réponse aux critiques qui ont été soulevées après la parution de l'article, Lisa Olivera a tenu à préciser que les thérapeutes actifs sur Instagram ne proposent pas de thérapies en ligne et n'encouragent pas le public à privilégier le réseau social à une thérapie. « Au lieu de cela, nous fournissons des ressources, des outils, des idées, des rappels, une communauté et du soutien aux personnes qui ne suivent pas de thérapie, aux personnes qui se demandent comment accéder à la thérapie et aux personnes qui sont en thérapie », a-t-elle déclaré dans un texte publié sur la plateforme de blogues Medium. Et au Québec ? Bien que le phénomène soit surtout américain, au Québec, quelques psychologues et thérapeutes utilisent les réseaux sociaux en général pour discuter de santé mentale. Depuis quelques années, le psychologue Paul Simard diffuse des capsules vidéo sur sa chaîne YouTube. En octobre 2017, il a lancé #PsychOctober, un projet qui l'a amené à produire une vidéo par jour, liée à la psychologie, pendant tout le mois d'octobre. Il y a notamment parlé du premier rendez-vous chez le psychologue, de séduction, d'anxiété et de deuil. Cet usage des réseaux sociaux, le psychologue le compare au rôle d'un conférencier ou d'un formateur s'adressant à un groupe. « Afin de rendre la psychologie plus accessible à la population, j'ai pris l'initiative d'offrir des capsules vidéo de vulgarisation », précise le Dr Paul Simard, qui n'a accepté de répondre à nos questions que par courriel.

« La démarche de vulgarisation démystifie des concepts intellectuels, mais elle nécessite une grande humilité. Humilité dans le sens où les raccourcis et les figures de style employés sont foncièrement imparfaits à témoigner des concepts scientifiquement. » - Le Dr Paul Simard