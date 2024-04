Le documentaire High & Low : ascension et chute de John Galliano retrace la vie et la carrière d’un des plus grands créateurs de mode de notre époque, John Galliano.

De Gibraltar où il est né en 1960, à Londres, où il commence sa carrière, en passant par Paris, où il devient le spectaculaire directeur artistique de Dior, John Galliano suscite l’admiration tout comme la controverse. En 2011, il est filmé dans un café à Paris en train de proférer des insultes antisémites et racistes, ce qui met alors fin à sa carrière. Quelques années plus tard, après une condamnation pour injures antisémites, des excuses et une cure de désintoxication, John Galliano fait son retour à titre de directeur créatif de Maison Margiela et mène désormais une vie plus discrète.

Pendant près de deux heures, à travers des images d’archives et de nombreuses entrevues avec Naomi Campbell, Kate Moss et Anna Wintour, mais aussi avec le psychiatre Boris Cyrulnik et Sidney Toledano, ancien directeur général de Dior, le réalisateur Kevin Macdonald révèle le talent et le génie de John Galliano et expose aussi le côté moins reluisant du créateur et de l’industrie de la mode.

PHOTO BERTRAND RINDOFF PETROFF/BESTIMAGE, FOURNIE PAR LA PRODUCTION John Galliano et Anna Wintour à Paris en 1993

Entre 1995 où il est nommé chez Givenchy, puis 1996 où il prend les rênes chez Dior, et ce, jusqu’en 2011, John Galliano enchaîne les collections et règne dans le domaine. Il est considéré comme un véritable dieu de la création, ses défilés extravagants débordent d’imagination et il fait tripler le chiffre d’affaires de Dior.

La pression devient alors de plus en plus grande, les collections se multiplient, Galliano abuse de l’alcool et des médicaments. Ses comportements suscitent l’inquiétude et la chute sera vertigineuse en 2011. Faut-il lui pardonner ses propos et lui donner une seconde chance ? Pendant quelques années, John Galliano s’est retiré de la vie publique, il est allé en cure de désintoxication et il explique qu’il a essayé de comprendre pourquoi il a prononcé ces propos haineux, car il estime qu’il n’est pas raciste ni antisémite. Est-ce son éducation catholique stricte ? Son enfance malheureuse ? Galliano a également suivi des cours avec un rabbin sur l’histoire juive. Il est même allé consulter le psychiatre Boris Cyrulnik, dont les parents sont morts en déportation et qui a lui-même échappé aux nazis.

Oscar de la Renta, Kate Moss et Anne Wintour ont aidé John Galliano à faire son retour à la création. Kevin Macdonald prend aussi le parti de donner une seconde chance au créateur. Il est si doué, comment pourrait-on se priver de son talent ? On aurait aimé que le réalisateur s’attarde davantage au fait que l’industrie de la mode, qui vend du rêve, participe aussi à cette folie en transformant les créateurs en machines à collections. Et ne se préoccupe guère de leur santé, surtout quand leur génie engendre des millions de dollars.

Le film High & Low : ascension et chute de John Galliano est présenté à la Cinémathèque québécoise.