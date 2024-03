On y croyait moyennement, et pourtant : depuis que nous avons essayé le nouveau démaquillant en barre signé BKIND, on ne s’en passerait plus. Dur de faire plus écologique, et en prime économique.

La petite barre semble inépuisable, et on l’utilise pourtant quotidiennement depuis des semaines déjà. Finies ici et à tout jamais les lingettes jetables, même le démaquillant liquide en bouteille de plastique.

Fait d’un habile mélange de beurre de mangue et de cacao, d’huile de jojoba, d’amande douce et de ricin, de squalane et de vitamine E, le savon de la marque montréalaise démaquille efficacement et en douceur, venant même en un coup de main effacer les traces des plus permanents des crayons et autres mascaras, aussi hydrofuges soient-ils, le tout sans irriter ni piquer le moindrement les yeux.

Il suffit de faire mousser un peu sur les doigts, ou, quant à nous, sur un tampon réutilisable, et le tour est joué. L’essayer, c’est l’adopter.

22 $, en vente en ligne ou chez BKIND

Consultez le site du fabricant