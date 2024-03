Après La Planète mode de Jean Paul Gaultier, Peter Lindbergh A Different Vision on Fashion Photography, et Thierry Mugler : Couturissime, le Québécois Thierry-Maxime Loriot est le commissaire de l’exposition Viktor & Rolf : Fashion Statements, présenté jusqu’au 6 octobre au musée Kunsthalle à Munich.

Cette exposition rend hommage au duo de créateurs néerlandais Viktor Horsting et Rolf Snoeren (Viktor & Rolf) ; plus d’une centaine de leurs créations sont exposées en plus de croquis, photographies, vidéos, ainsi que des poupées de porcelaine vêtues de leurs créations emblématiques. Madonna, Lady Gaga, Cardi B, Doja Cat et Tilda Swinton, notamment, ont porté leurs vêtements.

Depuis 30 ans, le duo Viktor & Rolf explore les frontières entre la haute couture et l’art et signe toujours des collections très audacieuses. « Ils sont les seuls dans leur catégorie, ce sont de véritables artistes qui utilisent la mode comme moyen d’expression. Leurs créations sont plus près de la sculpture que du vêtement », explique en entrevue téléphonique Thierry-Maxime Loriot.

PHOTO FOURNIE PAR THIERRY-MAXIME LORIOT Les créations de Viktor & Rolf exposées à Munich pour Viktor & Rolf : Fashion Statements

PHOTO FOURNIE PAR VIKTOR & ROLF Les créations de Viktor & Rolf exposées à Munich pour Viktor & Rolf : Fashion Statements

Thierry-Maxime Loriot (au centre), commissaire de l'exposition Viktor & Rolf : Fashion Statements, entouré du duo de créateurs Viktor & Rolf





« C’est de la création pure, et je pense que c’est très inspirant de montrer aux jeunes générations qu’il y a des gens qui bouleversent les codes de la haute couture en faisant des vêtements surprenants et innovants, dit-il. C’est assez exceptionnel de pouvoir montrer dans un musée ces créations de haute couture qui ont constitué une révolution dans le monde de la mode, car tout est surprenant dans leur univers, leurs silhouettes de tulle volumineuses, tout comme leurs défilés-spectacles. »

Les créations de Viktor & Rolf exposées à Munich pour Viktor & Rolf : Fashion Statements

Thierry-Maxime Loriot soigne toujours la scénographie de ses expositions. Il a encore une fois travaillé avec l’entreprise québécoise d’effets visuels Rodeo FX (Dune, Stranger Things). Ces effets font en sorte, notamment, que les vêtements prennent vie grâce à des animations spectaculaires. Le commissaire de l’exposition a également créé le très beau livre d’art de 312 pages qui accompagne l’exposition, Viktor & Rolf, Déclarations de mode et pose la question : sommes nous des designers ou des artistes ? Pourquoi ne pas être les deux ?

