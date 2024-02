RW&CO. lance la collection HÉROS, qui reprend les vêtements iconiques de la marque : des styles indémodables pour hommes et femmes qui ont fait le succès de la marque.

Des jupes et robes droites, des tailleurs en crêpe, des vestons et des blouses surdimensionnées sont les incontournables pour les femmes, et du côté des hommes, il y a le pantalon chino, la chemise en sergé, les complets et t-shirts en coton de qualité.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RW&CO. Tailleur en crêpe, veston, 118,93 $, et pantalon, 62,93 $, de la collection HÉROS

La collection HÉROS met en valeur des coupes et styles intemporels, qui s’agencent entre eux, ce qui permet de se constituer une garde-robe qui va durer une éternité !

