m0851 : nouvelle boutique éphémère à l’aéroport de Montréal

Une nouvelle boutique éphémère m0851 a ouvert à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Dans cet espace de 350 pieds carrés, on trouve les plus récentes collections de la marque montréalaise de sacs, d’accessoires et de vestes de cuir, ainsi que des porte-passeports et sacs de voyage. La boutique, située du côté des départs internationaux, fait partie de l’initiative « îlot de la mode » qui valorise et soutient les marques canadiennes. « C’est une très belle visibilité pour nous. Nous sommes du côté des départs internationaux, juste après la sécurité. Les voyageurs, qu’ils soient québécois ou étrangers, peuvent se procurer un produit entièrement fabriqué à Montréal, un sac en cuir, un portefeuille ou une pochette de voyage », explique Faye Mamarbachi, présidente de m0851. La boutique sera présente jusqu’en avril 2024.

PHOTO FOURNIE PAR ETIKET Aperçu de la boutique Etiket, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal

Etiket agrandit sa boutique et son spa

Etiket, destination beauté haut de gamme, rue Sherbrooke Ouest à Montréal, qui propose des parfums de niche, des produits de beauté et des soins de la peau, agrandit sa boutique et son espace spa, de 1400 pieds carrés à plus de 3300 pieds carrés. Le nouveau lieu a été conçu par Alexandre Blazys et Benoit Gérard, de BlazysGérard. Il consacre maintenant plus de 1000 pieds carrés aux fragrances et lance une collection de bougies avec six parfums originaux. L’espace spa, tout fraîchement rénové, propose quatre salles de traitement, des soins pour le visage de la gamme SkinCeuticals et une salle consacrée à un spa Tata Harper, une marque de produits de luxe 100 % naturels, créée par l’Américaine du même nom qui fabrique dans sa ferme du Vermont des produits bios pour la peau. « L’agrandissement de nos espaces montréalais est la première étape de notre plan de croissance partout au pays. Notre prochaine boutique-espace spa ouvrira à Toronto à l’automne 2023 et contribuera à redéfinir la beauté et les soins personnels tout en poursuivant notre mission d’être la destination canadienne la plus fiable en matière de beauté et de bien-être », affirme Simon Tooley, fondateur d’Etiket.

PHOTO FOURNIE PAR ODE SS23 lachapelle atelier fait partie des créateurs qui seront à découvrir lors de l'évènement Ode SS23.

Ode SS23 à l’hôtel Alt Montréal

Ode SS23, évènement qui réunit une vingtaine de designers, se tient dimanche prochain le 9 juillet, de midi à 20 h, à l’hôtel Alt Montréal situé dans Griffintown. C’est le moment de découvrir de jeunes créateurs qui proposent vêtements, bijoux et lingerie. On y retrouvera notamment lachapelle atelier, Afterglo, Le Peacock, Jade Simard, Soie Lait, Fleur Sauvage Lingerie, Lumière Noire et Colette bijoux. Pour Audrey Juárez-Sauriol, organisatrice de l’évènement, il est important d’offrir une tribune à des artistes émergents et de soutenir la création locale.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE JOUVIANCE Le nettoyant 4 en 1 de Jouviance

Nettoyant 4 en 1 de Jouviance

C’est l’été, on a chaud, on transpire, on met de la crème solaire et il est encore plus important en ces temps de grande chaleur de bien nettoyer sa peau ! Ce 4 en 1 de Jouviance démaquille, nettoie, tonifie et hydrate la peau. Il est sans alcool ni savon et est très agréable. On l’utilise le matin et le soir, on l’applique en petite quantité sur le visage humide, les yeux et le cou, on masse délicatement, puis on rince. Sans parabènes, ni sulfates, ni fragrances artificielles, ce nettoyant peut être utilisé sur les peaux sensibles.

26 $ pour 310 ml