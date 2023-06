Des nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs.

Brigitte Macron porte des boucles d’oreilles de la marque québécoise Scaro

La première dame de France, Brigitte Macron, portait mercredi des boucles d’oreilles de marque québécoise Scaro lors du lancement à l’Élysée de la conférence des magazines Elle du monde entier où 45 pays étaient représentés. « C’est fabuleux ! C’est un cadeau que lui a offert Isabelle Brais [la femme de François Legault] lors de la Biennale des métiers d’art à Paris où le Québec était à l’honneur du 7 au 11 juin dernier », explique en entrevue Caroline Arbour, joaillière et fondatrice de Scaro, qui dessine et fabrique tous ses bijoux dans son atelier à Amos, en Abitibi.

« J’ai rencontré Isabelle Brais lors du Salon des métiers d’art de Montréal l’hiver dernier grâce à mon amie Lolitta Dandoy, porte-parole mode du salon des métiers d’art. Puis, il y a quelques semaines, j’ai été contactée puisqu’Isabelle Brais a choisi d’offrir les boucles d’oreilles Regard en argent sterling fabriquées avec de véritables élytres de scarabées, ce qui rend la couleur unique », explique Caroline Arbour. Il se trouve que Brigitte Macron avait offert un bracelet (Hermès) à Isabelle Brais lors de sa dernière visite et cette dernière voulait lui offrir une création québécoise.

PHOTO FOURNIE PAR SCARO Boucles d’oreilles Regard en argent sterling, faites avec de véritables élytres de scarabées, 250 $.

« Je ne pensais jamais que Brigitte Macron porterait les boucles d’oreilles pour un évènement mode. Et c’est elle qui a mentionné à l’équipe du Elle Québec présente sur place que ses boucles d’oreilles venaient du Québec ! C’est fou ! Moi qui vis en Abitibi », s’exclame Caroline Arbour.

Sophie Banford, éditrice des magazines Elle Québec et Elle Canada, était sur place à l’Élysée. Elle raconte que c’est lorsqu’elle s’est présentée que Brigitte Macron, très spontanément, a dit : « Je porte des boucles d’oreilles québécoises offertes par Isabelle Brais ! » « Elle avait l’air très fière de les porter », confie Sophie Banford, qui a pris en photo la première dame pour en faire une publication sur Instagram.

La joaillière Caroline Arbour pense que Brigitte Macron a dû apprécier le symbolisme du scarabée, son insecte fétiche, au cœur de toutes ses créations. « Le scarabée, c’est un porte-bonheur depuis 20 ans. Il symbolise la force intérieure. Sa carapace sert de protection et donne du courage, ce dont Brigitte Macron a besoin en politique ! »

PHOTO FOURNIE PAR ALDO Baskets Barbie X Aldo, 110 $

PHOTO FOURNIE PAR ALDO Escarpins Barbie x Aldo, 140 $

PHOTO FOURNIE PAR ALDO Boucles d’oreilles, Barbie x Aldo, 30 $

PHOTO FOURNIE PAR ALDO Escarpins talons vertigineux, Barbie x Aldo, 150 $

PHOTO FOURNIE PAR ALDO Sac à main, Barbie x Aldo, 75 $ 1 /5









Pour faire comme Barbie

Et si on se chaussait dans le style de Barbie ? En attendant la sortie du film Barbie, le 21 juillet, Aldo lance Barbie x Aldo, une collection en série limitée de chaussures, sacs à main et accessoires en collaboration avec Mattel. Dans cette collection composée de 19 pièces, on reconnaît bien le style de Barbie : c’est ludique, c’est rose, et ça brille ! Certains escarpins ont des talons vertigineux, mais il y a des sandales et mules avec des cœurs brillants et même une paire de baskets blanches avec strass, car Barbie a aussi besoin de confort ! Les sacs à main avec des breloques dorées sont amusants, tout comme ceux ornés de pierres du Rhin. Côté bijoux, il y a les boucles d’oreilles en forme de cœur avec le logo de Barbie qui scintillent tout comme la chaîne avec le pendentif. Une chose est certaine, avec ce style, vous ne passerez pas inaperçue !

En magasin et en ligne

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’YVES ROCHER Huile Oléo, infusion de rose

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’YVES ROCHER Vinaigre de brillance 1 /2



Testé et approuvé

La saison pour redécouvrir Yves Rocher

Yves Rocher fait partie de ces marques que l’on ne voit plus. Ou qu’on regarde de haut, c’est selon. Celles qui ne donnent pas dans le luxe et ne suivent pas les modes. Elles sont là depuis toujours – la maison a été fondée en 1960, en France. Et semble figée dans le temps…

Et pourtant, il était avant-gardiste, ce bon monsieur Rocher, quand il a décidé de travailler avec des plantes pour ses produits, en refusant d’y ajouter des produits de synthèse et en misant sur une ligne abordable. Ça serait un peu fou de lever le nez là-dessus aujourd’hui – à moins de faire ses produits soi-même !

En voici deux à mettre dans son sac de voyage pour l’été : le vinaigre de rinçage (franchement, acheté par curiosité…) fait avec du vinaigre de framboise et qui fait du bien aux cheveux après la journée à la plage – ou simplement au soleil ! L’effet vivifiant est immédiat !

L’huile de rose est aussi parfaite après la journée ensoleillée, d’autant qu’elle n’est pas grasse et laisse la peau hydratée avec ce glow parfait pour le 5 à 7. Un petit spritz avec ça ?

Vinaigre de rinçage, brillance, 150 ml, 19,95 $

Huile Oléo, infusion de rose, 30 ml, 37,50 $

En boutique Yves Rocher et en ligne

Stéphanie Bérubé, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR L’OCCITANE EN PROVENCE Brume délicieuse à l’amande de Provence, 43 $

Pour une subtile odeur d’amande

Cette nouvelle brume délicieuse à l’amande de l’Occitane en Provence est une vraie découverte. On se dit qu’on n’a pas réellement besoin de cette brume légère hydratante, mais on ne peut plus s’en passer ! À tout moment de la journée, on la vaporise sur le corps, ce qui laisse une subtile odeur d’amande de Provence, qui est très agréable. Cette brume est composée d’huile d’amande issue de cultures responsables de Provence, et est offerte en ligne ainsi que dans les magasins l’Occitane en Provence.

Brume délicieuse à l’amande de Provence, 100 ml, 43 $

Olivia Lévy, La Presse